МИНИСТАР СПОРТА ЗОРАН ГАЈИЋ: Страшна трагедија, на располагању смо породицама; ЏУДО САВЕЗ СРБИЈЕ: Ненадокнадив губитак
Страшна саобраћајна несрећа десила се у ноћи између уторка и среде на ауто-путу Београд - Нови Сад, у којој је живот изгубио шеснаестогодишњи џудиста Партизана, док је више деце повређено.
Министар спорта Зоран Гајић упутио је изразе најдубљег саучешћа породици преминулог младог спортисте и поручио да је дубоко потресен трагичном саобраћајном несрећом.
Јутрос око пола четири на ауто-путу Београд - Нови Сад догодила се саобраћајна несрећа у којој је једно дете погинуло, када је комби, који је превозио младе џудисте, после наплатне рампе слетео са пута, пробио ограду и упао у канал.
У возилу се налазило осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.
Министар Гајић се одмах по сазнању упутио у Ургентни центар у Београду како би дочекао дете које се довози на операцију, а затим се упутио ка Клиничком центру Војводине и Дечјој болници у Новом Саду како би пружио подршку свим повређеним члановима Џудо клуба "Партизан" и уверио се да добијају сву неопходну медицинску негу.
– Ово је страшна трагедија која нас је све дубоко потресла. У овим тешким тренуцима, Министарство спорта ставља се на располагање породицама страдалог и повређених спортиста, као и џудо клубу Партизан, како бисмо пружили сву могућу помоћ и подршку – поручио је министар Гајић, саопштено је из Министарства спорта.
Џудо савез Србије: Ненадокнадив губитак за српску џудо породицу
Џудо савез Србије упутио је саучешће породици настрадалог младог џудисте Партизана и изразио подршку повређенима у саобраћајној несрећи.
– Ово је ненадокнадив губитак који дубоко погађа све чланове нашег џудо клуба, У овим тешким тренуцима упућујемо и пуну подршку свим повређеним члановима наше екипе и њиховим породицама. Молимо јавност и медије за разумевање и поштовање њихове приватности у овом изузетно болном тренутку.