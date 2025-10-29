ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ ПОВОДОМ НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ СТРАДАО ДЕЧАК: Јавни тужилац и полиција извршили увиђај ЕВО КОЈЕ МЕРЕ СУ ИЗДАТЕ

Трагедија се догодила када је возач комбија, највероватније, изгубио контролу над возилом слетео са пута, пробио заштитну ограду и преврно се. Поводом ове трагедије огласило се Тужилаштво.

-Поводом догађаја од 29.10.2025. године када је дошло до превртања комби возила на ауто-путу (Државни пут IA реда број 1) на релацији Суботица – Београд, код наплатне рампе Нови Сад у смеру ка Београду (118 км + 700 м), које возило је превозило децу и малолетна лица, а у којој незгоди је живот изгубило једно малолетно лице, док их је више повређено, Основно јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је дежурни јавни тужилац заједно са полицијским службеницима Одељења саобраћајне полиције ПУ Нови Сад извршио увиђај лица места, те да је издао све наредбе у циљу обезбеђивања доказа и утврђивања свих чињеница и околности од значаја за расветљавање предметне незгоде. Возач предметног возила С.С., као и сва остала лица која су задобила телесне повреде у предметној саобраћајној незгоди, ургентно су превезена у КЦ Војводине - стоји у саопштењу ОЈТ у Новом Саду.

Подсетимо, на државном путу првог А реда, у правцу Нови Сад - Београд, јутрос око 03.47 часова дошло је до саобраћајне незгоде у којој је једна особа погинула, а више особа је повређено.

Према досадашњим информацијама МУП-а, из за сада неутврђених разлога дошло је до превртања комби возила марке „опел виваро“, београдских регистарских ознака, којим је управљао С. С. (1982).