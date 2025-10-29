ОГЛАСИЛА СЕ ЕПАРХИЈА БАЧКА Литургија 1. новембра и сећање на настрадале у трагедији на Железничкој станици
29.10.2025. 12:28 12:38
Епархија бачка обавештава јавност да ће се на дан Митровских задушница, 1. новембра текуће године, када се навршава годину дана од незапамћене трагедије на Железничкој станици у Новом Саду, у Саборном храму у Новом Саду служити света Литургија и парастос пострадалима и свима упокојеним православним хришћанима, са почетком у 8.00 часова, односно у наставку јутрења.
Позивамо вернике да тога дана дођу у Саборни храм и узму учешћа у светој Литургији и молитви за све упокојене са надом на живот вечни.