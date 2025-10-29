ПАНЧЕВАЧКА ЛИГА Сакуљани не дају трон, пао и Вултурул
Борац (С) - Вултурул 3:1 (2:0)
САКУЛЕ: Гледалаца: 100. Судија: Срђан Митровић (Баваниште) 7,5. Стрелци:Деспотовић у 9 и 90+5, Мартиновић у 11 за Борац, Смаилагић у 49 минуту за Вултурул.
БОРАЦ (С): Сладовић 7, Костић 7 (Лазин -), Ђорђевић 7, Деспотовић 7,5, Недић 7 (Новковић -), Радојев 7, Мартиновић 7,5, С.Маријански 6,5 (А.Стајић 6,5), Виторовић 7, Дисић 7, Стојановић 7.
ВУЛТУРУЛ: Антић 7, Попа 6,5 (радисављевић -), Стијеповић 6,5 (Мазаран -), Рудић 6,5, Ђуркин 7, Т.Крачуњел, Марић 6,5 (Мадић 6,5), Заркула 6,5 (станковић 6,5), Смаилагић 7, Стефановић 6,5, Шћепановић 6,5.
Победом у дербију кола тим из Сакула попео се на лидерску позицију. Пулени тренера Жарка Грбовића једини су без пораза и у протеклих једанаест кола.
После само девет минута игре Деспотовић је донео предност свом тиму, а два минута касније Мартиновић је удвостручио предност.
Гости су успели да смање голом смаилагића, али у надокнади времена својим другим голом Деспотовић је поставио конаћан резултат.
Партизан (У) - Шевац 2:0 (0:0)
УЉМА: Гледалаца: 100. Судија: Марко Коњевић (Вршац) 6,5. Стрелци: М. Попов у 58, Н.Ивљанин у 63 из пенала.
ПАРТИЗАН (У): Печеновић 7, Оморац 6,5 (Мирков -), Москић 6,5, Јездимировић 7, Бану 7, Н. Ивљанин 7, Јовановић 7, Д. Живојнов 7,5 (В. Живојнов 6,5), Ранимиров 7, Жула 6,5 (Драшкић 6,5), М. Попов 7 (Бранков -).
ШЕВАЦ: М.Попов 7, Стрнад 6,5, Мандић 6,5 (С. Бекировски 6,5), Л. Бекировски 6,5 (Будак 6,5), Борка 7, Анђелић 7, Д. Јунгић 6,5 (Трбанос 6,5), Митковски 7, Моторов 7, Петковић 6,5, Рутић 6,5.
ОФК Пролетер-Темпо 3:2 (1:1)
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ: Гледалаца: 100. Судија: Дејан Јаћимовски (Качарево) 7,5. Стрелци: Вукајловић у 5, Томић у 61, Ђорђевић у 66 за ОФКПролетер, Костић у 9, Кућ у 86 минуту за Темпо. Црвени картони: Живковић и Костић по завршетку утакмице (Темпо).
ОФК РОЛЕТЕР: Николовски 7, Бокун 7, Марковић 6,5 (Ђорђевић 7), Томић 7,5, Ракић 7 (Ивановић 7), Вукајловић 7,5 (Д. Чкоњевић -), В. Чкоњевић 7, Милошевић 7, Војновић 7, Чекеревац 7, Јевтић 7.
ТЕМПО: Солујић 7, Н. Николић 6,5 (Грујић 6,5), С. Николић 6,5, Живковић 6, Тошковић 6 (Јанковић 6,5), Стаменковић 6, Бабин 7, Костић 6, Дмиовић 7, Кућ 6,5, Младеновић 7, Стаменковић 6,5.
Припремио: Б.Стојковски