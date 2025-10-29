ТРИ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ КОРИДЕ Клуб може да мења име и грб, али навијачи остају!
Присталице РФК Н.С. 2025 су на мечу против Татре обележили три и по деценије навијачке групе „Корида“.
„Клуб може да мења име и грб, али навијачи остају. Остају као стуб онога што је било и онога што ће бити, пркосно, поносно, без обзира на то у ком рангу такмичења се клуб налази“, истичу навијачи “Кориде”.
„Порука је увек јасна: РФК је већи од свих нас и увек изнад свега, не зависи наша љубав према клубу од лиге и резултата. Верност нема цену! Остајемо на путу који су генерације пре нас започеле, памтимо успехе клуба, дубоко су укорењени у свима нама. Наше је да заједно са играчима и Управним одбором вратимо дане старе славе и заједно одведемо РФК Н.С. тамо где му је по традицији објективно и место, а то је у елитни ранг такмичења“ - рекли су верни навијачи.