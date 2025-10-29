„ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ” СУМИРАЛО РЕЗУЛТАТЕ Награђена три остварења
Статуу „Бдење Јакова Орфелина” за изузетна остварења на овогодишњој, 19. манифестацији „Филмско бдење душе”, добили су ауторка филма „Један дан у животу научника” Зорица Петровић из Смедерева, ауторка филма „Јовини друмови” Милана Мајар из Бањалуке и Никола Лоренцин из Београда који потписује остварење „Драва се не предаје”.
Одлуку о добитницима донео је жири који су чинили редитељ Вајда Тибор, новинар и сценариста Стојан Новаковић и продуцент Роберт Клајн.
Статуа „Бдење Теодора Крачуна” припала је ауторима свих 16 филмова који су приказани на фестивалу који је одржан од 23. до 26. октобра у Сремским Карловцима.
У оквиру 19. издања манифестације организатор, Удружење грађана „Филмско бдење душе” и Карловачка богословија склопили су споразум о програмској сарадњи којим се предвиђа приказивање појединих филмова са свих досадашњих издања фестивала, чији садржаји тематски одговарају редовним наставним програмима те школе, ученицима као посебни програми „Филмског бдење душе”.