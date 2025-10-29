scattered clouds
„ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ” СУМИРАЛО РЕЗУЛТАТЕ Награђена три остварења

29.10.2025. 10:52 10:59
Зорица Милосављевић
Дневник
бдење
Фото: приватна архива

Статуу „Бдење Јакова Орфелина” за изузетна остварења на овогодишњој, 19. манифестацији „Филмско бдење душе”, добили су ауторка филма „Један дан у животу научника” Зорица Петровић из Смедерева, ауторка филма „Јовини друмови” Милана Мајар из Бањалуке и Никола Лоренцин из Београда који потписује остварење „Драва се не предаје”.

Одлуку о добитницима донео је жири који су чинили редитељ Вајда Тибор, новинар и сценариста Стојан Новаковић и продуцент Роберт Клајн. 

Статуа „Бдење Теодора Крачуна” припала је ауторима свих 16 филмова који су приказани на фестивалу који је одржан од 23. до 26. октобра у Сремским Карловцима.

бдење
Фото: приватна архива

У оквиру 19. издања манифестације организатор, Удружење грађана „Филмско бдење душе” и Карловачка богословија склопили су споразум о програмској сарадњи којим се предвиђа приказивање појединих филмова са свих досадашњих издања фестивала, чији садржаји тематски одговарају редовним наставним програмима те школе, ученицима као посебни програми „Филмског бдење душе”.

бдење
Фото: приватна архива
филмско бдење душе Сремски Карловци
Војводина Срем
