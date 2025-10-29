НЕСВАКИДАШЊИ ПАРК НИЧЕ У ЦРВЕНКИ Радови на простору код чесме у току, ево које ће све садржаје имати ова зелена оаза

Председник општине Кула Дамјан Миљанић казао је да ће Црвенка ускоро добити добити целину под зеленом површином и садржајима за децу, те да је до краја године предвиђена садња дрвећа и постављање теретане на отвореном.

- Након радова на више места које смо током ове године извели, међу којима су уређење игралишта на Малом Стапару, затим игралишта у склопу вртића у Сивцу и вртића „Колибри“ у Кули, наставили смо са радовима сада и у Црвенки - подсетио је Миљанић. -

Фото: Општина Кула

Осим што ће на читавом простору бити постављен урбани мобилијар у плану је градња нове стазе и ограде као једне целине у делу поред школе и вртића који се налазе у непосредној близини. На тај начин ће целина добити потпуно нови изглед, а основни циљ је да сваке године уређујемо и парковске површине и да градимо нова дечја игралишта.

Према његовим речима у овој години је превазиђен број дечјих игралишта и уређених парковских површина у односу на период од педесетак година. Осим тога, слични радови и пројекти биће настављени и у наредној години што представља амбициозан план који је постављен пре неколико година, али који се успешно испуњава у пуном обиму.