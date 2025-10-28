clear sky
15°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ РАСПОРЕД КЛИЗАЊА И ЦЕНЕ УЛАЗНИЦА Ледена дворана СПЕНСА од 1. новембра отвара врата за грађане

28.10.2025. 14:45 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Klizanje
Фото: Pexels, ilustracija

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ обавештава грађане да ће од суботе, 1. новембра 2025. године, Ледена дворана бити доступна за јавне смене клизања по новом распореду.

Смене за грађане:

  • Радним даном: у 10.45–12.15 и у 17.30–19.00

  • Викендом: у 10.00–11.30, 16.00–17.30, 18.00–19.30 и 20.00–21.30

Цене улазница:

  • Појединачне карте (преподневна смена од 10.45)

    • Одрасли: 300,00 дин

    • Деца до 12 година: 200,00 дин

  • Појединачне карте (послеподневна смена од 17.30 и викендом)

    • Одрасли: 350,00 дин

    • Деца до 12 година: 250,00 дин

  • Организоване посете (школе и установе, минимум 15 особа уз пратњу): 150,00 дин по лицу

  • Сет карата (20 карата):

    • Одрасли: 6.000,00 дин

    • Деца до 12 година: 4.000,00 дин

  • Студенти и борци (радним даном од 10.45 уз важећи доказ): 200,00 дин

Месечне пропуснице (неограничен број долазака у свим сменама, уз лични документ):

  • Одрасли: 6.000,00 дин

  • Деца до 12 година: 4.000,00 дин

ЈП „СПЦ Војводина“ позива све заинтересоване да на време обезбеде своје карте и уживају у клизању у безбедном и пријатном амбијенту Ледене дворане.

спенс ледена дворана клизање
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај