НОВИ РАСПОРЕД КЛИЗАЊА И ЦЕНЕ УЛАЗНИЦА Ледена дворана СПЕНСА од 1. новембра отвара врата за грађане
Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ обавештава грађане да ће од суботе, 1. новембра 2025. године, Ледена дворана бити доступна за јавне смене клизања по новом распореду.
Смене за грађане:
-
Радним даном: у 10.45–12.15 и у 17.30–19.00
-
Викендом: у 10.00–11.30, 16.00–17.30, 18.00–19.30 и 20.00–21.30
Цене улазница:
-
Појединачне карте (преподневна смена од 10.45)
-
Одрасли: 300,00 дин
-
Деца до 12 година: 200,00 дин
-
-
Појединачне карте (послеподневна смена од 17.30 и викендом)
-
Одрасли: 350,00 дин
-
Деца до 12 година: 250,00 дин
-
-
Организоване посете (школе и установе, минимум 15 особа уз пратњу): 150,00 дин по лицу
-
Сет карата (20 карата):
-
Одрасли: 6.000,00 дин
-
Деца до 12 година: 4.000,00 дин
-
-
Студенти и борци (радним даном од 10.45 уз важећи доказ): 200,00 дин
Месечне пропуснице (неограничен број долазака у свим сменама, уз лични документ):
-
Одрасли: 6.000,00 дин
-
Деца до 12 година: 4.000,00 дин
ЈП „СПЦ Војводина“ позива све заинтересоване да на време обезбеде своје карте и уживају у клизању у безбедном и пријатном амбијенту Ледене дворане.