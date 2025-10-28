(ВИДЕО) ХЕЛИТАКСИ ВОЗИ ОД БЕОГРАДА ДО НОВОГ САДА Нови тренд у земљи узима маха! За само 25 минута од престонице до Српске Атине најбржим превозним средством- Ево и колико треба да искеширате

Прилика да усрећите вољену особу, изненадите за важне датуме или запросите девојку, једна београдска фирма нуди услуге луксузне вожње хеликоптером свуда по Србији.

Једна од тура је и лет од Београда до Новог Сада. Панорамска слика нашег града, предочиће "летачима" сасвим нову перспективу града- оранице, бајковите кровове петроварадинског подграђа, Дунав на којем поносно стоје мостови...

Два највећа града у Србији су удаљени од 70–80 km ваздушном линијом, а оваквом линијом стиже се за 20 до 30 минута на жељену дестинацију. Поредећи са нпр. Дубаијем, летови у овом временском распону коштају од 410 до 600 долара по особи, док се у Србији наплаћују од 80 до 140 евра по особи.

Како изгледа лет изнад Српске Атине погледајте у видеу испод: