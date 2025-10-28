clear sky
НА СПЕНСУ Почиње упис у школу клизања

28.10.2025. 11:27 11:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

НОВИ САД: Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ обавештава све заинтересоване да почиње упис у нови циклус Школе клизања и уметничког клизања.

Организатори курса су Клизачки клуб „Војводина“ и ЈП „СПЦ Војводина“, а координатор је Светлана Трешњић, инструктор клизања (телефон: 060/554 40 35).

Курс обухвата 8 наставних часова, а термини су:

  • Уторак и четвртак: 08:15 – 09:10 / 16:15 – 17:10

  • Субота: 08:45 – 09:40

Цена курса је 4.500 динара, а трајање курса је од 01.11. до 18.11.2025. године.

Упис се врши уплатом код тренера у термину курса, у холу Ледене дворане (просторије КК „Војводина“).

Број полазника је ограничен, а курс је намењен деци од 4 до 12 година, која желе да науче прве кораке на леду и усаврше уметничко клизање.

 

спенс школа клизања
Нови Сад
