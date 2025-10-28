ИЗ СТАРИХ УЛИЦА У МОДЕРНУ РАЗГЛЕДНИЦУ У завршници фестивала „4 крајцаре” представљени досадашњи резултати обнове Алмашког краја
Фестивал „4 крајцаре” завршен је изложбом под називом „Обнова Алмашког краја”, на којој је представљен тај пројекат, укључујући и досадашње резултате.
Изложба је уприличена током викенда у КС „Свилара”, а почевши од 27. септембра, сваке суботе приређивани су програми попут изложбе „Лице града”, награђиваног перформанса „Black Rainbow” виолинисткиње Јулије Хартиг и иновативни садржаји посвећени великанима Алмашког краја – Чика Јови Змају, Захарију Орфелину и Лази Костићу.
– Драго ми је што је фестивал окупио различите уметнике око идеје заштите културног наслеђа – нагласио је Далибор Рожић, директор Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада. – Од врхунских музичара, преко људи с Факултета техничких наука и ученика Гимназије „Светозар Марковић” и њихових ментора, свако је на свој начин допринео оживљавању заједничког наслеђа. То нас је још чвршће повезало и зближило, а то је на крају и ултимативни циљ реконструкције и уређења Алмашког краја.
Како је додао, радови теку динамиком која је у датим околностима реална.
– Иако је велика целина заокружена, још је посла пред нама, али мислим да нам је главни мотив што знамо да ће Алмашки крај пре свега бити заштићен као аутентичан амбијент и што ће услови живота у њему бити побољшани, јер се у потпуности обнавља комунална инфраструктура уз модерно урбано уређење. Добро је што се овакви програми одвијају паралелно са физичким радовима на реконструкцији, јер тако шаљемо поруку шта ће Алмашки крај бити: једна стара разгледница Новог Сада, с бујним културно-уметничким животом, уз знатно учешће грађана и, надамо се, туриста из наше земље, Европе и света – напоменуо је Рожић.
Организатор фестивала је Градски завод за заштиту споменика културе, који води пројекат архитектонско-урбанистичке обнове просторно-културно-историјске целине Алмашког краја.