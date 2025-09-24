ПРОШПАРТАЈТЕ СА ЛАЗОМ КОСТИЋЕМ, ЧИКА ЈОВОМ, ОРФЕЛИНОМ Фестивал „4 крајцаре” оживљава легенде Алмашког краја AI технологијом
На Фестивалу „4 крајцаре” биће представљено материјално и нематеријално наслеђе „Просторне културно-историјске целине Алмашки крај”, и то од 27. септембра до 25. октобра.
Фестивал приређује Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада са партнерима, а програми ће се одвијати у двориштима Алмашког краја, у улици Златне греде, као и у месту окупљања Алмашана – у КС „Свилара”.
Богато културно наслеђе Алмашког краја, најстаријег дела Новог Сада, не чине само зграде, улице, калдрма, архитектура. Подједнако, а можда и више, чине га приче и сећања које чувају генерације Алмашана и заљубљеника у овај део града.
„Зароните у прошлост, вратите се у свет кривудавих улица Алмашког краја у време њиховог настајања и ширења, и старим причама додајте своју. Јер наслеђе постоји само ако је живо”, поручују организатори овог јединственог догађаја.
Нулто издање Фестивала тематски ће бити посвећено тројици великана наше културе који су живели у Алмашком крају: Лази Костићу, Јовану Јовановићу Змају и Захарији Орфелину. Њихови ликови, оживљени AI технологијом, прошетаће се улицама данашњег Алмашког краја и обратити се посетиоцима Фестивала са великих екрана постављених у двориштима, док ће о њима говорити највећи познаваоци њиховог живота и рада.
У оквиру Фестивала биће приређена и изложба на отвореном у улици Златне греде под називом „Једно лице града: Фасадне скулптуре и рељефи архитектонске баштине Алмашког краја”, која ће представити и акцентовати архитектонске детаље обновљених фасада, а у једном од дворишта биће приређен програм за најмлађе, којима ће Чика Јова „лично” говорити једну од својих песама.
У КС Свилара 27. септембра од 20 часова наша позната виолинисткиња Јулија Хартиг уз клавирску пратњу Риенеке Брокханс извешће свој награђивани музички перформанс „Black Rainbow”, који преиспитује однос личног, породичног и колективног наслеђа.
Широј публици представиће се нова лица Алмашког краја која утискују свој генерацијски допринос духу места – Филип и Ана Влатковић. Ово је само део богатог програма чији је циљ представљање културне баштине Алмашког краја и досадашњих резултата обнове ПКИЦ „Алмашки крај”, а којим организатори дају и свој допринос обележавању Европских дана културне баштине.
Програм ће бити реализован сваке суботе у поменутом периоду, а последњег дана Фестивала биће уприличена изложба „Обнова Алмашког краја“ ауторског тима Завода за заштиту споменика културе у КС „Свилара“.
Детаљан програм фестивала доступан је на линку https://almaski.zzzskgns.rs/festival-4-krajcare-almaski-kraj-novi-sad/.