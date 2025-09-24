overcast clouds
ПРОШПАРТАЈТЕ СА ЛАЗОМ КОСТИЋЕМ, ЧИКА ЈОВОМ, ОРФЕЛИНОМ Фестивал „4 крајцаре" оживљава легенде Алмашког краја AI технологијом

24.09.2025.
Фото: промо

На Фестивалу „4 крајцаре” биће представљено материјално и нематеријално наслеђе „Просторне културно-историјске целине Алмашки крај”, и то од 27. септембра до 25. октобра.

Фестивал приређује Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада са партнерима, а програми ће се одвијати у двориштима Алмашког краја, у улици Златне греде, као и у месту окупљања Алмашана у КС Свилара

Богато културно наслеђе Алмашког краја, најстаријег дела Новог Сада, не чине само зграде, улице, калдрма, архитектура. Подједнако, а можда и више, чине га приче и сећања које чувају генерације Алмашана и заљубљеника у овај део града.

Зароните у прошлост, вратите се у свет кривудавих улица Алмашког краја у време њиховог настајања и ширења, и старим причама додајте своју. Јер наслеђе постоји само ако је живо”, поручују организатори овог јединственог догађаја.

Нулто издање Фестивала тематски ће бити посвећено тројици великана наше културе који су живели у Алмашком крају: Лази Костићу, Јовану Јовановићу Змају и Захарији Орфелину. Њихови ликови, оживљени AI технологијом, прошетаће се улицама данашњег Алмашког краја и обратити се посетиоцима Фестивала са великих екрана постављених у двориштима, док ће о њима говорити највећи познаваоци њиховог живота и рада. 

У оквиру Фестивала биће приређена и изложба на отвореном у улици Златне греде под називом Једно лице града: Фасадне скулптуре и рељефи архитектонске баштине Алмашког краја”, која ће представити и акцентовати архитектонске детаље обновљених фасада, а у једном од дворишта биће приређен програм за најмлађе, којима ће Чика Јова лично” говорити једну од својих песама. 

У КС Свилара 27. септембра од 20 часова наша позната виолинисткиња Јулија Хартиг уз клавирску пратњу Риенеке Брокханс извешће свој награђивани музички перформанс Black Rainbow”, који преиспитује однос личног, породичног и колективног наслеђа.

Широј публици представиће се нова лица Алмашког краја која утискују свој генерацијски допринос духу места Филип и Ана Влатковић. Ово је само део богатог програма чији је циљ представљање културне баштине Алмашког краја и досадашњих резултата обнове ПКИЦ Алмашки крај”, а којим организатори дају и свој допринос обележавању Европских дана културне баштине.

Програм ће бити реализован сваке суботе у поменутом периоду, а последњег дана Фестивала биће уприличена изложба „Обнова Алмашког краја“ ауторског тима Завода за заштиту споменика културе у КС „Свилара“.

Детаљан  програм фестивала доступан је на линку https://almaski.zzzskgns.rs/festival-4-krajcare-almaski-kraj-novi-sad/.

