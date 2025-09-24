Сахране за четвртак, 25. септембар
24.09.2025. 14:49 14:52
На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:
Велимир Петра Средојевић (1938) 11.15
Божица Владе Станековић (1947) 12.00
Стојанка Саве Недић (1953) 12.45
Драгица Петра Обрадовић (1938) 13.30
Успенско гробље, Нови Сад
Бранко Боже Кукић (1933) 15.00
Јеврејско гробље
Стеван Мирослава Шосбергер (1932) 13.00
Ново гробље, Петроварадин
Мира Ђорђија Вујин (1937) 13.00
Дејан Милана Рапаић (1973) 15.00
Гробље, Каћ
Вера Лазара Велђи (1963) 11.00
Даница Јоце Девечерски (1958) 13.00