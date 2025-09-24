overcast clouds
КАСАРНА „ДР. АРЧИБАЛД РАЈС” У НОВОМ САДУ Споменик прошлих времена коме прети опасност да буде изгубљен

Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Касарна „Др. Арчибалд Рајс” у Футошкој улици у Новом Саду, изграђена 1872. године, представља значајан споменик богате историје и архитектуре.

Током своје вишевековне историје, објекат је био седиште четири различите војске и четири државе: Аустроугарске, Краљевине Југославије, Мађарске и СФРЈ/СР Југославије. 

2
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Иако је до 2006. године била заштићена као културно добро, данас је запуштена и без званичне функције.

Историја и значај

Изградња касарне започета је 1894. године, а завршена 1895. године. Пројектант објекта био је новосадски грађевински предузимач Имре Кицвегер.

2
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Касарна је првобитно била намењена за смештај војника Хонведског пешадијског пука. Током своје историје, објекат је прошао кроз различите фазе и промене, од војног објекта до културног центра, а тренутно је у фази запуштености и неизвесности у погледу будуће намене.

Архитектонске карактеристике

Касарна је изграђена у стилу историцизма, са елементима барока и ренесансе. Зграда је двострана, са централним двориштем и високим плафонима, што је карактеристично за војну архитектуру тог времена.

2

Ко је био Арчибалд Рајс?

Арчибалд Рајс (1875–1929) био је швајцарски криминолог и професор, познат по раду у Србији током Првог светског рата. Документовао је страдање Срба и ратне злочине над цивилима, прикупљајући доказе који су били важни за афирмацију истине на међународном плану.

2
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Рајс је ризиковао свој живот како би помогао српском народу и остао упамћен као један од његових најискренијих пријатеља. Његов рад данас има значај за историјске студије, форензику и очување колективне меморије Србије.

Испред главног улаза налази се тераса са металним оградама, док су фасаде украшене пиластрима и декоративним елементима. У дворишту се налази заштићени платана, који је сведок свих догађања у овом простору.

Савремена употреба и изазови

Након што је 2009. године проглашена вишком војне непокретности, касарна је 2011. године привремено коришћена од стране младих активиста Друштвеног центра Новог Сада за организовање културних и образовних догађаја. Међутим, Војска Србије их је иселила, а од тада објекат није имао званичну функцију.

2
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Данас се разматра могућност пренамене касарне у студентски дом, универзитетски кампус или културни центар. Међутим, имовинско-правни статус објекта и даље није решен, што успорава било какве планове за његову обнову и ревитализацију.

Касарна „Др. Арчибалд Рајс” је не само архитектонски значајан објекат, већ и сведок богате и турбулентне историје Новог Сада.

Њена будућност зависи од воље локалних власти, универзитета и шире заједнице да препознају њен потенцијал и уложе средства у њену обнову и прилагођавање савременим потребама. Без јасне стратегије и координације, овај значајан споменик културе могао би бити изгубљен у времену.

Е. Р. Д.

 

Пројекат “Дворци и велелепна здања Војводине – раскошни чувари историје“ реализује Дневник Војводина пресс доо, а суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједицама. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.        

Дворци Војводине 2025 касарне касарна
