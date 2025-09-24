overcast clouds
ПАНЧЕВАЧКА ЛИГА Павлишани нису пружили прилику гостима из Банатског Карловца ни да се упишу

24.09.2025. 10:14 10:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Црвена звезда (П) - ОФК Пролетер  4:0 (3:0)

ПАВЛИШ: Гледалаца: 150. Судија: Обрадовић (Панчево). Стрелци: Секулић у 12, Лазаревић у 13. и 22, П. Радак у 71. минуту. 

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П): Вукас 7, Фолћан 7 (Олујић 7), Самарџија 7, Лазаревић 7,5, Секулић 7,5 (О.Радак -), Балог 7 (У.Тадић 7), П.Радак 7,5, Радисављевић 7 (Станимиров 7), Радић 7, Корња 7 (Поморишац 7), Трњанац 7. 

ОФК ПРОЛЕТЕР (БК): Николовски 6,5, Бокун 6 (Јевтић 6), Томић 6,5,  Сабо 6, Вукајловић 6.5, Ракић 6.5, Милошевић 6, Војновић 6 (Марковић -), Чекеревац 6, Ивановић 6 (Д. Чкоњевић 6), В.Чкоњевић 6.

Још једно добро издање Павлишана који су остварили пету победу у првенству. 

Победник је решен у првом полувремену када је Секулић отворио пут ка победи. Најбољи играч меча Дејан Лазаревић са два поготка обезбедио је недостижну предност. 

У другом полувремену једини стрелац био је Предраг Радак. 



Резултати и Пласман

Резултати 6. кола

Темпо – Спартак 1911 3:1
Долина – Будућност (ББ) 1:0
Слога (БНС) – Борац (С) 1:2
БАК – Партизан (У) 2:1
Раднички (К) – Омладинац (Д) 2:0
Црвена звезда (П) – ОФК Пролетер (БК) 4:0
Банатул – Униреа 7:2
Вултурул – Шевац 2:0

Пласман

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Ц. звезда 6 5 1 0 23:5 16
2 Долина 6 5 0 1 13:7 15
3 Борац 6 4 2 0 13:4 14
4 Банатул 6 4 1 1 19:8 13
5 Вултурул 6 3 3 0 15:6 12
6 Партизан 6 3 1 2 10:8 10
7 Пролетер 6 3 1 2 12:12 10
8 Униреа 6 3 0 3 19:19 9
9 БАК 6 2 2 2 12:14 8
10 Шевац 6 2 1 3 6:12 7
11 Темпо 6 1 3 2 8:14 6
12 Б будућност 6 1 1 4 3:10 4
13 Слога 6 1 0 5 13:16 3
14 Омлад. 6 1 0 5 5:16 3
15 Раднички 6 1 0 5 6:20 3
16 Спартак 6 1 0 5 6:12 2

БАК - Партизан (У)  2:1 (1:1)

БЕЛА ЦРКВА: Гледалаца: 100. Судија: Јокић (Вршац). Стрелци: Секуловић у 24, Симић у 84. за БАК,  Ранимиров у 33. минуту за Партизан. 

БАК: Седљак 7, Коци 6,5, А.Божин 6.5, Радосављев 6,5 (Старовић -), Анка Давид 6,5, Симић 7 (Трифуновић -), Јарковачки 6,5 (Стокић 7), Секуловић 7,5, Милковић 7, Јовановић 7, Бобић 7. 

ПАРТИЗАН: Вујичић 7, С.Попов 7, Москић 6,5, Јездимировић 6,5, С.Ивљанин 6 (Драшкић 6), Бану 6,5, Јовановић 6 (Жула 6), Н,Ивљанин 6, Ранимиров 7, Живојнов 6,5, М.Попов 6 (Бранков -).

Пулени тренера Јована Стефанова везали другу победу и поправили утисак који су имали на почетку сезоне. 

Од самог почетка меча домаћи фудбалери имали су више од игре и прилике пред голом гостију из Уљме. Најбољи појединац на мечу Секуловић је искористио прилику и донео вођство.  После девет минута игре гостујући игач Ранимиров је доне изједначење. 

Шест минута пре краја меча Симић је искористио прилику и донео победу тиму из Беле Цркве. 

Раднички (К) - Омладинац (Д) 2:0 (1:0)

КОВИН: Гледалаца: 100. Судија: Коњевић (Вршац). Стрелци: Д. Николић у 18. (аутогол),  Ранковић у 89. минуту из пенала. 

РАДНИЧКИ (К):  Л. Рнић 7,5, А.Рнић 7, Митковић 7, Ђ. Р. Раденковић 7, Дисић 7, Недељковић 7 (Паунов 6), Делиблаћанин 7 (Келе 7),  Ђ. З. Раденковић 6,5, Ранковић 7,5, Дивнић 7, Секулић 7.

ОМЛАДИНАЦ (Д): Н.Раденковић 6,5, Д.Николић 6 (Ивков 6), Бојан Тајдић 6 (Костић 6), А.Помар 6,5, Дукић 6,5, Милосавњевић 6,5, В.Николић 6 (Стојковић 6), Радић 6,5, Велић 6 (Илић 6), Потић 6, Вујасиновић 6 (Аугустин 6). 

Ковинци су успели да у шестом колу убележе прву првенствену победу, и то против комшија из Делиблата. 

После притиска и боље игре домаћих фудбалера у вођство дошли аутоголом Дејана Николића. Минут пре краја Ранковић је био сигуран извођач пенала за сигурну победу свог тима. 

Припремио: Б. Стојковски 

