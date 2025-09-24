ПАНЧЕВАЧКА ЛИГА Павлишани нису пружили прилику гостима из Банатског Карловца ни да се упишу
Црвена звезда (П) - ОФК Пролетер 4:0 (3:0)
ПАВЛИШ: Гледалаца: 150. Судија: Обрадовић (Панчево). Стрелци: Секулић у 12, Лазаревић у 13. и 22, П. Радак у 71. минуту.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П): Вукас 7, Фолћан 7 (Олујић 7), Самарџија 7, Лазаревић 7,5, Секулић 7,5 (О.Радак -), Балог 7 (У.Тадић 7), П.Радак 7,5, Радисављевић 7 (Станимиров 7), Радић 7, Корња 7 (Поморишац 7), Трњанац 7.
ОФК ПРОЛЕТЕР (БК): Николовски 6,5, Бокун 6 (Јевтић 6), Томић 6,5, Сабо 6, Вукајловић 6.5, Ракић 6.5, Милошевић 6, Војновић 6 (Марковић -), Чекеревац 6, Ивановић 6 (Д. Чкоњевић 6), В.Чкоњевић 6.
Још једно добро издање Павлишана који су остварили пету победу у првенству.
Победник је решен у првом полувремену када је Секулић отворио пут ка победи. Најбољи играч меча Дејан Лазаревић са два поготка обезбедио је недостижну предност.
У другом полувремену једини стрелац био је Предраг Радак.
БАК - Партизан (У) 2:1 (1:1)
БЕЛА ЦРКВА: Гледалаца: 100. Судија: Јокић (Вршац). Стрелци: Секуловић у 24, Симић у 84. за БАК, Ранимиров у 33. минуту за Партизан.
БАК: Седљак 7, Коци 6,5, А.Божин 6.5, Радосављев 6,5 (Старовић -), Анка Давид 6,5, Симић 7 (Трифуновић -), Јарковачки 6,5 (Стокић 7), Секуловић 7,5, Милковић 7, Јовановић 7, Бобић 7.
ПАРТИЗАН: Вујичић 7, С.Попов 7, Москић 6,5, Јездимировић 6,5, С.Ивљанин 6 (Драшкић 6), Бану 6,5, Јовановић 6 (Жула 6), Н,Ивљанин 6, Ранимиров 7, Живојнов 6,5, М.Попов 6 (Бранков -).
Пулени тренера Јована Стефанова везали другу победу и поправили утисак који су имали на почетку сезоне.
Од самог почетка меча домаћи фудбалери имали су више од игре и прилике пред голом гостију из Уљме. Најбољи појединац на мечу Секуловић је искористио прилику и донео вођство. После девет минута игре гостујући игач Ранимиров је доне изједначење.
Шест минута пре краја меча Симић је искористио прилику и донео победу тиму из Беле Цркве.
Раднички (К) - Омладинац (Д) 2:0 (1:0)
КОВИН: Гледалаца: 100. Судија: Коњевић (Вршац). Стрелци: Д. Николић у 18. (аутогол), Ранковић у 89. минуту из пенала.
РАДНИЧКИ (К): Л. Рнић 7,5, А.Рнић 7, Митковић 7, Ђ. Р. Раденковић 7, Дисић 7, Недељковић 7 (Паунов 6), Делиблаћанин 7 (Келе 7), Ђ. З. Раденковић 6,5, Ранковић 7,5, Дивнић 7, Секулић 7.
ОМЛАДИНАЦ (Д): Н.Раденковић 6,5, Д.Николић 6 (Ивков 6), Бојан Тајдић 6 (Костић 6), А.Помар 6,5, Дукић 6,5, Милосавњевић 6,5, В.Николић 6 (Стојковић 6), Радић 6,5, Велић 6 (Илић 6), Потић 6, Вујасиновић 6 (Аугустин 6).
Ковинци су успели да у шестом колу убележе прву првенствену победу, и то против комшија из Делиблата.
После притиска и боље игре домаћих фудбалера у вођство дошли аутоголом Дејана Николића. Минут пре краја Ранковић је био сигуран извођач пенала за сигурну победу свог тима.
Припремио: Б. Стојковски