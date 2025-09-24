ПРВИ ФРУШКОГОРСКИ SUP CHALLENGE 2025 НА БЕШЕНОВАЧКОМ ЈЕЗЕРУ Изазов за крај сезоне на води, ево шта вас све очекује
Прво самостално такмичење на СУП даскама – Фрушкогорски SUP Challenge 2025. биће одржано у суботу, 4. октобра, на Бешеновачком језеру, у самом срцу Фрушке горе.
Првим догађајем затвара се овогодишња СУП сезона, а све учеснике очекује права спортска авантура на води намењена љубитељима весладња, од деце до мастера.
Такмичење је организовано по дисциплинама и категоријама, па ће се такмичари надметати у спринту на 100 метара и техничкој трци на 1.000 метара. Категорије су подељене на елите (тврда даска), елите (надувавање), затим мастер 50+ (тврда даска), мастер 50+ (надувавање), али и категорија кидс <15 (надувавање). Организатори наводе да ће дечја категорија бити организована само уколико буде најмање три пријављена такмичара.
Целодневни програм обухвата квалификације и финала у обе дисциплине, док је проглашење победника планирано за 16.30 часова. Организатор догађаја је Спортско удружење „СУП НС-1255”, а главни судија такмичења биће Ненад Миковић, професионални спортиста и тренер са вишегодишњим искуством. Сви заинтересовани могу да се пријаве путем онлајн формулара на сајту supns.rs, а више информација може се добити телефоном на број 069 116 88 86 или електронском поштом: [email protected]