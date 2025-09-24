overcast clouds
(ФОТО) КО ПЕЧЕ НАЈБОЉУ РАКИЈУ? Одржани "Дани веселе машине" на Бурдушевом брду НИЈАНСЕ ОДЛУЧИЛЕ ПОБЕДНИЧКУ ШЉИВОВИЦУ

24.09.2025. 10:03 10:30
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
ракија
Фото: Удружење виноградара и вочара Висови

У борби за опоравак виноградарства и воћарства на такозваној Телечкој греди, Удружење виноградара и воћара из Кљајићева је и ове године организовало манифестацију „Дани веселе машине”, посвећену воћној ракији.

Тако је Бурдушево брдо повише села било поприште такмичења за најбољу ракију припремљену током саме манифестације, али и прилика за проглашење најбољих узорака пристиглих по позиву за 13. „Златни дестилат ракије шљивовице“.

Судијска комисија у саставу Никица Шајатовић, Георги Лазаров и Стеван Будаи имала је, ни мало једноставан, задатак да изабере најбоље печену ракију у бакарним казанима на самој манифестацији. Тек, нијансе су одлучивале, а титулу су понели отац и син, Марко и Чедомир Гвојић из Кљајићева. Милош Катић и Мирослав Шарчански из Ленија су били другопласирани, док су треће место заузели Вељко Јаковић и Бато Милошевић из Црвенке. 

ракија
Фото: Удружење виноградара и воћара Висови

Организатори су саопштили да је овогодишњи избор најбољих узорака пријављених за 13. Златни дестилат ракије шљивовице, којих је било укупно 79, био подељен у две категорије. Најквалитетнију безбојну (белу) ракију, по оцени стручњака, ове сезоне је припремио Милан Миланковић из Сомбора. 

Нешто слабије оцене добиле су ракије Владимира Кесегића (Сомбор) и Лилие Ендре из Светозара Милетића. Најбољи квалитет у категорији обојених (жута) ракија добио је Владимир Кесегић иза којег  су остали Мирко Мари из Црвенке и Иван Маријановић из Бачког Моноштора. Признање за најбољу ракију из Кљајићева ове године је заслужио Дејан Трифуновић.

ракија
Фото: Удружење виноградара и воћара Висови

- Дефинитивно је да ова јединствена манифестација у Војводини и Србији, необична по обиму и садржају, има уточиште и своје место. Довољан доказ је само трајање, али и ентузијазам чланова удружења, односно људи добре воље који препознају и поштују рад и залагање - рекао је Бранко Шоштарић, председник Удружења „Висови” из Кљајићева

Он није пропустио прилику да нагласи да је удружење којем је на челу имало несебичну помоћ у организацији „Дана веселе машине“ у чланицама локалног удружења „Рубац“, кувара из Сенте, Стевана Воргића и Рудике Рацсабо, који су за госте и учеснике приредили традиционалну овчетину са купусом, те музичара из Накова које је предводио Петар Ковачевић. 

сомбор такмичење
Војводина Бачка
