overcast clouds
26°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ Због радова на реконструкцији вреловода, ево и када

24.09.2025. 11:48 11:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
вода
Фото: Pixabay.com

У четвртак, 25. септембра, од 7 сати, због радова на реконструкцији вреловода на Тргу Мајке Јевросиме, биће прекинута испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за следеће објекте:

- Трг Мајке Јевросиме;
- Јанка Веселиновића 24-28,
- Корнелија Станковића 27-39, 40-46;
- Веселина Маслеше 60-86;
- Јанка Чмелика 53-63, 56-60.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се, како су рекли у ЈКП "Новосадска топлана" истог дана у вечерњим часовима.

ЈКП „Новосадска топлана”
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај