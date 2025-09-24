ОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ Због радова на реконструкцији вреловода, ево и када

- Трг Мајке Јевросиме;

- Јанка Веселиновића 24-28,

- Корнелија Станковића 27-39, 40-46;

- Веселина Маслеше 60-86;

- Јанка Чмелика 53-63, 56-60.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се, како су рекли у ЈКП "Новосадска топлана" истог дана у вечерњим часовима.