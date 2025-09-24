ОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ БЕЗ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ Због радова на реконструкцији вреловода, ево и када
24.09.2025. 11:48 11:53
У четвртак, 25. септембра, од 7 сати, због радова на реконструкцији вреловода на Тргу Мајке Јевросиме, биће прекинута испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде за следеће објекте:
- Трг Мајке Јевросиме;
- Јанка Веселиновића 24-28,
- Корнелија Станковића 27-39, 40-46;
- Веселина Маслеше 60-86;
- Јанка Чмелика 53-63, 56-60.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се, како су рекли у ЈКП "Новосадска топлана" истог дана у вечерњим часовима.