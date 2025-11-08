СУДАР ТАКСИ И ПОЛИЦИЈСКОГ ВОЗИЛА У НОВОМ САДУ, МАРИЦА ЗАВРШИЛА НА ОГРАДИ ШКОЛЕ Саобраћајка у Браће Рибникар (ВИДЕО)
Нешто после 22 часа код Основне школе „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду десила се саобраћајна несрећа, у којој су учествовали такси и полицијско возило, објавио је портал 192 на свом Инстаграм налогу.
На лицу места је више полицијских патрола.
Саобраћај се одвија отежано.
Није познато да ли је судару претходила потера или је реч о незгоди.
Такође, не зна се да ли у овој незгоди има повређених.