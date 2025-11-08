overcast clouds
9°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУДАР ТАКСИ И ПОЛИЦИЈСКОГ ВОЗИЛА У НОВОМ САДУ, МАРИЦА ЗАВРШИЛА НА ОГРАДИ ШКОЛЕ Саобраћајка у Браће Рибникар (ВИДЕО)

08.11.2025. 22:42 22:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Нови Сад
Фото: Инстаграм/192/принтскрин

Нешто после 22 часа код Основне школе „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду десила се саобраћајна несрећа, у којој су учествовали такси и полицијско возило, објавио је портал 192 на свом Инстаграм налогу.

На лицу места је више полицијских патрола. 

Саобраћај се одвија отежано.

Није познато да ли је судару претходила потера или је реч о незгоди.

Такође, не зна се да ли у овој незгоди има повређених. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

судар Нови Сад такси полиција полиција нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај