САША ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДА НАД ЕКИПОМ БУДУЋНОСТИ: "Сваки поен у АБА лиги је важан"
Саша Обрадовић био је на крају задовољан победом Црвене звезде против Будућности у дербију шестог кола АБА лиге.
Црвена звезда је славила у дворани "Александар Николић" резултатом 95:79.
"Можда смо искостили неиграње Фарела и Томпсона. Можда смо ушли лабавије у утакмицу, што је можда и нормално. Али у другом полувремену из добре одбране себи отворили неке отворене шутеве, које нам је олакшало пут ка победи", рекао је Обрадовић.
"То није тема сад. Ако би тако требали о Мотеијунасу, онда би тако требало о свима. Он зна колико ја њега волим, а одлуке ћемо у ходу да доносимо".
Шта се десило са Батлером
"Говорио сам на то питање, мало другачији однос према игри је био. Мало смо физички ушли у друго полувреме, што је требало тако од почетка. Сваки поен је важан, прва утакмица, директан противник за висок пласман и то је кошаркашка ствар што сам узео тајм-аут. Он је одиграо две утакмице и треба му да уђе у утакмицу, проценили смо да сада иде захтеван распоред. Биће на располагању за следеће утакмице".
О наредном противнику
"Не би мога да причам о Дубиају. Сви знамо да на било ком гостовању много вреди. Мислим да ће многе екипе тамо да изгубе, то је екипа прављена да буде у плеј-офу, него и због путовања, те утакмице и доказују. Пун фокус на ту утакмицу, идемо на победу".