ЗА 43 ГОДИНЕ НИШТА ИХ НИЈЕ ЗАУСТАВИЛО – НИ ПОРУШЕНИ МОСТОВИ, НИ КОРОНА Планинари „Железничара” и јубилеј славе у покрету!
Овог месеца Планинарско смучарско друштво „Железничар” обележава мали јубилеј, 43 године непрекидне реализације спортско-рекреативне планинарске акције „Пешачимо у природи”.
Акција је заједно „Дневником” покренута 14. новембра 1982. године.
Два дана раније, 12. новембра, у нашем листу објављено је „Планинари позивају – Пешачите у природи. Планинарско друштво Железничар из Новог Сада покреће занимљиву и корисну акцију. Активисти овог друштва ће убудуће организовати сваког викенда једнодневнеизлете за све љубитеље природе и активног одмора, а истовремено биће то и прилика да се сазна нешто више о многим знаменостима на Фрушкој гори”.
Препешачено више од 4.954.646 километара и на свежем ваздуху проведено више од 3.669.606 сати
На истој страници објављен је и текст др Радивоја Вемића „Кретање је здравље – Савремени човек се све мање креће, лако замара, све чешће се срећу ‘стари младићи’, са позивом на акцију.
– Акција, популарно названа „Пешачимо у природи” непрекидно се изводи сваке недеље и у друге нерадне празничне дане. Ни ваздушне интервенције НАТО-а, ни порушени мостови, ни ванредно стање због епидемије коронавируса нису спречили најупорније учеснике да недељом препешаче планирану туру – истичу у ПСД „Железничар”.
Сутра се креће из Сремских Карловаца
Пешачење Фрушком гором Планинарско смучарско друштво „Железничар” организоваће у недељу, 9. новембра, а полазак је у 7.55 часова аутобусом 61, с тим да је старт по доласку у Сремске Карловце. Стаза је средње захтевна, дужине 18 или 22 километра. Пешачиће се од Спомен-обележја војсци генерала Врангела, преко Капеле мира, Ешиковца, Велике Ремете, Стражилова, до Сремских Карловаца (18 километара) или Парагова (22 километра). Водич је Лазар Попара.
До сада су, како кажу, изведена 2.703 изласка у природу са 787.890 учесника, уписаних у извештај водича, који су препешачили више од 4.954.646 километара и на свежем ваздуху провели више од 3.669.606 сати. Учеснике су водили обучени спортско-планинарски водичи и, иако на волонтерској основи, професионално. По правилу, сваки пут је био други водич, а сваки од њих је уносио нешто ново у програм и тиме га чинио садржајнијим.
– Акција је намењена свим љубитељима природе. Програми су обогаћени посетама музејима, манастирима, као и прикладним забавама и спортско-рекреативним такмичењима – кажу у „Железничару” и позивају љубитеље природе да упознају лепоте Фрушке горе.