НБА ЛИГА: Никола Јокић дао 26 поена у победи Денвера над Голден Стејтом

08.11.2025. 13:00 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
jokic
Фото: Tanjug (AP Photo/David Zalubowski)

Српски кошаркаш Никола Јокић дао је 26 поена у победи Денвера над Голден Стејтом резултатом 129:104 у НБА лиги.

Србин је меч завршио на корак од трипл-дабла је уз 26 поена имао и по девет скокова и асистенција, уз напомену да није играо у четвртој деоници јер су домаћи већ решили питање победника.

Поред Србина, одличан у тиму Нагетса био је и Џамал Мареј са 23 поена, док је Арон Гордон додао 18. Код гостију се издвојио Дрејмонд Грин са 17, а Џими Батлер је допринео са 16 поена.

Никола Јовић је у победи Мајамија над Шарлотом (126:108) дао 10 поена, уз четири скока и три асистенције. Најбољи у дресу Мајамија био је Норман Пауел са 25 поена, Ендрју Вигинс је убацио 22, а Пеле Ларсон 19.

Тристан Вукчевић је дао четири поена у изузетно убедљивом поразу Вашингтона од Кливленда - 148:114. 

Резултати: Денвер - Голден Стејт 129:104, Мајами - Шарлот 126:108, Орландо - Бостон 123:110, Вашингтон - Кливленд 114:148, Атланта - Торонто 97:109, Бруклин - Детроит 107:125, Сан Антонио - Хјустон 121:110, Мемфис - Далас 118:104, Милвоки - Чикаго 126:110, Минесота - Јута 137:97, Сакраменто - Оклахома 101:132.

