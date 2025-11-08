ВОЈВОДИНА ГОСТУЈЕ ПАЛИЛУЛИ у Првенству Србије за ватерполисткиње
Ватерполисткиње Војводине гостују у Београду код Палилуле у оквиру 7. кола А групе Пренства Србије.
Утакмица се игра у недељу од 20.45 часова на "Ташмајдану". Ово је последње коло у овој полусезони, а Новосађанке, које бране наслов су убедљиво прве са максималним учинком од шест победа. У првом колу Војводина је убедљиво савладала Палилулу са 20:6 у свом базену.
- Очекујем победу у овој утакмици, амиције су исте као и до сада. Надам се да ће све да прође како треба. Ја нећу бити у могућности да водим екипу, због црвеног картона из прошлог кола. Меч ће водити Исидора Дамњановић, иначе првотимка. После ове утакмице очекује нас 28. и 29. новембра полуфинале и финале Купа Србије, које се игра у Футогу. У исто време играће се и полуфинале и финале за мушкаце - казала је Слађана Дрезгић, тренер Војводине.
Г. Маленовић
Табела
1. Војводина 6 6 0 0 0 111:45 18
2. Палилула 6 4 0 2 0 69:69 12
3. Ц. звезда 6 1 0 5 0 47:75 3
4. Патизан 6 1 0 5 0 55:93 3