moderate rain
11°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОДИНА ГОСТУЈЕ ПАЛИЛУЛИ у Првенству Србије за ватерполисткиње

08.11.2025. 14:41 14:44
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
damnjanovic FPHO0275
Фото: Исидора Дамњановић на клупи Воше, фото: Ф. Бакић

Ватерполисткиње Војводине гостују у Београду код Палилуле у оквиру 7. кола А групе Пренства Србије.

Утакмица се игра у недељу од 20.45 часова на "Ташмајдану". Ово је последње коло у овој полусезони, а Новосађанке, које бране наслов су убедљиво прве са максималним учинком од шест победа. У првом колу Војводина је убедљиво савладала Палилулу са 20:6 у свом базену.

- Очекујем победу у овој утакмици, амиције су исте као и до сада. Надам се да ће све да прође како треба. Ја нећу бити у могућности да водим екипу, због црвеног картона из прошлог кола. Меч ће водити Исидора Дамњановић, иначе првотимка. После ове утакмице очекује нас 28. и 29. новембра полуфинале и финале Купа Србије, које се игра у Футогу. У исто време играће се и полуфинале и финале за мушкаце - казала је Слађана Дрезгић, тренер Војводине.

Г. Маленовић

Табела

1. Војводина     6              6              0              0              0              111:45   18

2. Палилула       6              4              0              2              0              69:69     12

3. Ц. звезда        6              1              0              5              0              47:75     3

4.  Патизан         6              1              0              5              0              55:93     3

вк војводина Вошин кутак првенство србије Првенство Србије за ватерполисткиње
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЈВОДИНА НЕПОБЕДИВА У ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ: Други пут надигран Партизан
savcenkoFPHO0902

ВОЈВОДИНА НЕПОБЕДИВА У ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ: Други пут надигран Партизан

02.11.2025. 14:06 14:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај