НЕ НАЗИРЕ СЕ КРАЈ СЛАБИМ ПАРТИЈАМА КОШАРКАША ВОЈВОДИНЕ: Одбрана поново попустила
Не назире се крај слабим партијама кошаркаша Војводине, који су везали трећи пораз у свим такмичењима.
Након ТФТ-а у АБА 2 лиги и БКК Радничког у Кошаркашкој лиги Србије, Новосађани су посустали поново у домаћем шампионату, на гостовању крагујевачком Радничком у 6. колу. Црвено-бели одиграли су лоше прво полувреме, дозволили да ривал убаци чак 57 поена, стекне плус 14 и након тога било је веома захтевно да се врате у игрум тако да су изгубили 100:96. Уз то, у свакако скраћеној ротацији. тренер Марко Димитријевић морао је да игра без Марка Кљајевића и Александра Стоименова у завршници. Први је зарадио пет личних грешака, а други је искључен због две неспортске. Упркос томе, закомпликовали су окршај у завршници, да би Лабовић тројком преломио дуел.
Кљајевић је одао признање супарнику на врхунској нападачкој представи, од које Војводина није могла да се одбрани.
– Честитам Радничком на победи, одиграли су Крагујевчани сјајну утакмицу, поготово у првом полувремену када смо изгледали лоше што се тиче одбране и енергије, али показали смо у другом полувремену како можемо да играмо и како можемо да изгледамо. Радићемо на томе да такву игру имамо током целог меча – јасан је био крилни центар Новосађана.
Тренер Димитријевић свестан је колико су уводни минути били од пресудног значаја за крајњи епилог.
– Лоше смо ушли у дуел, деконцентрисано, дозволили смо ривалу да нам у првом полувремену да 57 поена. Покренули смо се у другом полувремену, али смо, у ионако краткој ротацији, остали са шест играча и борили смо се до краја. Честитао бих Радничком на заслуженој победи – рекао је Димитријевић.
Војводина је тренутно на скору 3-3 у домаћем шампионату, а наредни дуел на програму је већ сутра, када тим са севера Србије на Спенсу дочекује тузланску Слободу у 3. колу групне фазе АБА лиге.
В. М. Петровић