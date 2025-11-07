КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОНОВО ЗАКАЗАЛИ Дозволили Крагујевчанима 100 поена и изгубили
Кошаркаши Војводине поново су поражени. Након што је од њих бољи био ТФТ у АБА 2 лиги и БКК Раднички на Спенсу у Кошаркашкој лиги Србије, Новосађани су посустали и против Радничког у Крагујевцу 100:96 у 6. колу домаћег првенства. Сада су на скору 3-3.
Читавим током сусрета су црвено-бели били у заостатку. Очигледно још увек дефанзивно неуиграни, нису могли да испарирају изузетно инспирисаном супарнику.
Имала је Војводина одређену шансу да се бољом игром у другом полувремену врати и направи велики преокрет, али је стала на корак од тога.
Није тим Марка Димитријевића могао ништа против 26 поена Лабовића и 20 поена Мареље. Код гостију, Симовић је убацио 18, а Милисављевић 17.
Следе два дана одмора за црвено-беле, а затим и окршај са Слободом из Тузле на Спенсу у понедељак у АБА 2 лиги.
В. М. П.