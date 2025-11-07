ЂОКОВИЋ НА ГРЧКОМ ПОСЛАО РЕЧИ ЉУБАВИ: Можда један од најбољих терена на којима сам играо
Српски тенисер Новак Ђоковић обратио се са терена у Атини после пласмана у финале турнира из серије 250.
Ђоковић је савладао Јаника Ханфмана резултатом 2:0 (6:3, 6:4) у сетовима.
"Калиспера. Сагапо", рекао је Новак на грчком, па се онда на енглеском осврнуо на меч.
"Хвала вама на подршци. Сваки пут сам задивљен кад уђем на терен иако је ово био трећи меч на Централном терену. Можда један од најбољих терена на којима сам играо. Топ 3 сигурно", рекао је Ђоковић и додао:
"Мислим да је ово меч у ком сам играо најбољи тенис. Знао сам да Ханфман може да буде опасан. Снажни ударци, равни, хвата лоптице рано. Имао сам брејк заостатка у другом сету, био сам негативан према себи у неким тренуцима. Али, све у свему један висок ниво тениса сам показао".
"Позивам све да дођу сутра на финале", закључио је Новак.