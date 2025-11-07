ЛЕП КАО СЛИКА, А НЕУСТРАШИВ НА ТЕРЕНУ! Његова харизма оставља ЖЕНЕ без даха, СНИМЦИ круже мрежама (ФОТО)
Женски пол се често 'залепи' за спортисте и увек маме уздахе својим изгледом, умећем на терену па и лепотом.
У последње време, велику пажњу јавности привлачи и Итан Вадлетон, енглески рагби играч који је просто омађијао кориснице на Инстаграму.
Његови снимци круже на поменутој мрежи, а када будете видели како изгледа, биће вам све јасно.
Ко је Итан Вадлетон?
Итан Вадлетон је рођен 1996. године у Ипсвичу и још од детињства је показивао невероватну енергију, брзину и спортски дух који га је издвајао од вршњака. Током тинејџерских година, прошао је омладинске системе Saracensa и Northampton Saintsa који су му помогли да изгради самопоуздање и технику.
Професионалну каријеру је почео 2017. године када је дебитовао за Енглеску. Био је део тима који је освојио бронзану медаљу на Играма Комонвелта 2018. године, као и учесник Олимпијских игара у Токију 2020 (одржаних 2021), где је представљао Велику Британију.
Саиграчи Итана описују као "момка који увек шири добру енергију", а навијачи цене његову искреност и посвећеност спорту. На терену је неумољив, а ван њега - увек насмејан и приземан.
Оно што се може видети са снимака јесте да је врло харизматичан што је можда и највише привукло жене.
(Она.рс)