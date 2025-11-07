(ВИДЕО) СВЕТСКИ ХРАМ ФУДБАЛА У БАРСЕЛОНИ ПОНОВИ РАДИ, ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ИЗГЛЕДА! „Ноу камп“ после 2 и по године отворио врата!
07.11.2025. 16:37 16:43
Ускоро ће бити одиграна утакмица
После скоро две и по године, фудбалери и навијачи Барселоне су поново на "Ноу Кампу". Толико је трајало реновирање једног од најпознатијих светских стадиона.
За сада постоји дозвола да на трибинама буде највише 27 хиљада навијача, али управа шпанског великана је одлучила да неће играти утакмице све док не буде дозвољен капацитет од 45.000. Председник Ђоан Лапорта верује да ће се то десити 22. новембра против Атлетика из Билбаоа, или најкасније против Алавеса седам дана касније.
Стадион Барсе ће сада имати и додатак у имену, а то је назив компаније Спотифај.