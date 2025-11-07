light rain
КРАЈ САРАДЊЕ РК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА И ЖИКИЦЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА: Будућност клуба неизвесна

07.11.2025. 18:36 18:44
Пише:
Вук Гвозденовић
аркус лига
Фото: аркус лига

Након осам кола у елитном рангу такмичења и седам пораза, међу осталим и од директних конкурената за опастанак у Аркус лиги Рукометни клуб Црвена звезда одлучио је да заврши сарадњу са тренером Жикицом Милосављевићем.

Окончан је тако и други мандат некадашњег репрезентативца на кормилу некадашњег великана који је девет пута био првак државе. Екипу већ у суботу очекује дуел са Југовићем у престоници.

Пуцају Београђани по свим шавовима, а чини се да челни људи, Драган Шкрбић, Ненад Перуничић и Огњен Кајганић тренутно енмају решење за излазак из кризе. Судећи по тренутним играма и стању у клубу, Звезда би врло лако могла да се спусти ранг ниже. 

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
