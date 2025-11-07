ЗГРАДА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У ПАНЧЕВУ Мењала намене, али не и лепоту
Зграда у Улици Димитрија Туцовића 2 у Панчеву, како јој је данас званичан назив, представља објекат зидан између 1885. и 1888. године у центру овог града.
Ондашња Црквена општина подигла је ову зграду, а убрзо потом (1886) уз њу саграђен је и Светосавски дом који се састоји од свечане дворане.
– Првобитно је у згради била смештена библиотека Црквене општине и Црквено певачко друштво, док су локали у приземљу имали трговачку намену – пише на сајту Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
– Зграда је грађена као угаони спратни објекат са основом у облику латиничног слова „Л”. На обе фасаде прозори спратног дела полукружно се завршавају. На зарубљеном углу објекта, изнад улаза, налази се еркер. На фасади из улице Димитрије Туцовића налази се капија са колским пролазом и улаз у свечану салу Светосавског дома са надстрешницом од кованог гвожђа.
Једно време у овој згради налазио се и студентски дом.
Архитекта овог здања није познат, док је у свечаној сали таваницу и бочне сводове осликао 1886. године бечки сликар Едуард Клајн. Конзерваторски радови изведени су 1977. и 1982.
Данас се у овом објекту налази супермаркет, књижара, месара, Регионални центар за таленте „Михајло Пупин”, а сама зграда окружена је зеленилом са Улице Димитрије Туцовића с једне и парка Краља Петра с друге стране.
