ГОСТ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ – Бруно Шејру: Пројекат модеран и у складу са европским стандардима

07.11.2025. 15:07 15:09
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

У претходна три дана, гост Фудбалског савеза Србије био је Бруно Шејру.

Некадашњи француски репрезентативац и фудбалер Ливерпула, Лила, Марсеја, Рена, Бордоа и Нанта, Бруно Шејру, данас обавља функцију менаџера сектора за развој младих фудбалера у УЕФА.

Током посете Србији, Шејру је боравио у Спортском центру ФСС у Старој Пазови, где се упознао са активностима и програмима које наша организација спроводи у оквиру стратегије развоја фудбала. Посебну пажњу посветио је новом моделу организације, методологије рада и систему идентификације и развоја талената, који је директор за стратегију и развој фудбала ФСС Ранко Стојић недавно изложио представницима клубова широм земље.

У разговорима са генералним секретаром ФСС Бранком Радујком и Ранком Стојићем, као и члановима стручног тима нашег Савеза, Шејру је истакао да је изузетно задовољан квалитетом и правцем развоја пројекта, оценивши га као модеран и у складу са европским стандардима. Он је том приликом обећао пуну подршку УЕФА, истакавши да ће европска кућа фудбала понудити своје ресурсе, искуства и експертизу у циљу даљег унапређења рада у овом сегменту.

Фудбалски савез Србије захваљује се Бруну Шејруу и његовим сарадницима, као и Зорану Лаковићу, заменику генералног секретара УЕФА, на подршци и посвећености заједничком циљу – развоју младих фудбалера и подизању квалитета српског фудбала.

ФСС се нада да ће у наредном периоду, кроз сарадњу са УЕФА и стручне савете европских експерата, додатно оснажити домаћи систем рада у млађим категоријама и омогућити младим фудбалерима у Србији најбоље могуће услове за напредак.

фудбалски савез србије фудбал
Извор:
Фудбалски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
