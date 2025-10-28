ПАУНОВИЋ И ФСС СЕ ДОГОВОРИЛИ - ВЕЉКО ЈЕ СЕЛЕКТОР! Постигнут усмени споразум између челника Савеза и тренера!
Творац највећег успеха српског репрезентативног фудбала, освајања титуле првака света са омладинцима 2015. године на Новом Зеланду, у начелу је рекао "да" председнику ФСС Драгану Џајићу и генералном секретару Бранку Радујку.
Вељко Пауновић од тренутка када је Драган Стојковић поднео оставку, после пораза од Албаније у квалификацијама за СП, био је први фаворит челника Фудбалског савеза Србије.
Сви остали кандидати били су одлично покриће, да тандем из ФСС одради на миру посао са Вељком Пауновићем до краја. Постигнут је усмени договор и преостаје да се све то пренесе на папир.
Ослушкивали су челници Савеза и глас народа, а Вељко Пауновић је по свим анкетама био први избор.
- Како сада ствари стоје, Вељко Пауновић је нови селектор Србије! Искрено, његове шансе су 90 одсто. Мало шта ту може да поквари договор између њега и врха ФСС - речено је Куриру из добро обавештеног извора, при врху Савеза.
Вељко Пауновић има велику жељу да буде селектор српске фудбалске репрезентације и то никада није крио. Али, као џентлмен и господин никада није желео да преко медија и јавности буде у првом плану. Искрена жеља врха ФСС преломила је код њега и спреман је да од наредног циклуса преузме улогу селектора А тима.
Зоран Бата Мирковић селектор у Лондону
Према очекивању, А тим Србије у последње две утакмице квалификација за СП 2026. водиће Зоран Бата Мирковић. Селектор младе репрезентације требало би да заврши циклус утакмицама против Енглеске 13. новембра у Лондону и Летоније, три дана касније у Лесковцу. Баш онако како је рекао Драган Џајић Куриру, у интервјуу 19. октобра.
Није познато на колико би требало да траје сарадња између Вељка Пауновића и Савеза, али је логично да први уговор буде на две године, односно за следећи циклус у којем ће Србија играти квалификације за Европско првенство. Циљ ће бити пласман на ЕУРО 2028.
Много важна ставка када је питању избор Вељка Пауновића за селектора А тима Србије, јесте његова визија и чињеница да воли младе фудбалере. А, добро је познато какав је однос изградио са селекцијом која је покорила планету пре десет година.
Узајамно поверење и ауторитет који је тада стекао, Пауновић је одржао и до данас. Све оно што му је ускраћено 2015. године, када је требало да преузме А тим, Вељко ће остварити деценију после и повести Србију у нова искушења.
Вељко Пауновић каријеру је почео у Партизану, а играо је пуних 13 година у Шпанији за Марбељу, Атлетико, Овиједо, Мајорку, Тенерифе, Хетафе и Алмерију. Био је и члан немачког Хановера, руског Рубина, као и америчке Филаделфије, где је 2011. окончао каријеру.