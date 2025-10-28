МИЦИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ПАРТИЗАНОМ У ЕВРОЛИГИ: "Као и свака друга утакмица, трудим се да приступим професионално и озбиљно"
Српски кошаркаш Василије Мицић, који наступа за Хапоел, изнео је очекивања пред дуел са Партизаном у Евролиги.
Тај сусрет на програму је у среду од 19 часова у хали у Софији.
"Као и свака утакмица. Трудим се да приступим професионално и озбиљно", рекао је Мицић.
Хапоел је одлично кренуо такмичење и први је са скором 5-1.
"Не знам како изгледа са стране. Имамо 10 нових играча. Увек се хемија лакше гради кроз победе, него кроз поразе. Не бих рекао да смо показали нешто специјално, осим што имамо позицију аутсајдера. Желимо да докажемо да имамо место у Евролиги".
Мицић се летос вратио из НБА лиге.
"Срећан сам што играм. Недостајало ми је играње. Такав сам играч, морам да имам минуте. То је био основни циљ повратка и доласка у Хапоел. Надам се да то оправдавам на терену".
Својевремено је двапут освојио Евролигу са Ефесом.
"И у Ефесу смо имали 10 нових играча. Све креће од индивидуалних циљева, што се касније пренесе на екипу. Те године смо имали тим, нико ништа није остварио до тада и свакој утакмици смо приступали као да је финале. Сама позиција тима је да долази из Еврокупа, можда другачије гледају на нас. На нама је да кроз утакмице стичемо поштовање. Све на терену говори".
Хапоел се ускоро враћа у Тел Авив.
"Хвала Бугарској на гостопримству. Циљ нам је да се вратимо у Израел и да играмо пред нашим навијачима".
Кратко је прокоментарисао и Евробаскет.
"Завршена прича, живот иде даље", закључио је Васа.