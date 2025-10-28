МИЦИЋ ЈЕ СЈАЈАН ИГРАЧ, МОРАЋЕМО ДА ГА ЗАУСТАВИМО: Капитен црно-белих: Да не понављамо грешке
Кошаркаши Партизана гостоваће у среду од 19 часова Хапоелу у Софији у 7. колу Евролиге.
– Добра екипа, нова у Евролиги, показује да је с разлогом ту. Лидер на табели са сјајним ростером и надам се да ћемо приказати много бољу партију него против Париза – рекао је капитен Партизана Вања Маринковић на конференцији за медије.
Он је навео да су Мицић и Брајант два најбитнија кошаркаша Хапоела.
– Мицић је сјајан играч, то показује већ годинама уназад. Биће један од играча које морамо да зауставимо и да им не дамо толико слободе за креацију, њему и Брајанту – изјавио је капитен Партизана.
Црно-бели ће поново играти без Карлика Џонса и Шејка Милтона, а Маринковић је истакао да Партизан не треба да понавља грешке из утакмице против Париза.
– Сигурно су гледали меч против Париза, знају да нам је ту хендикеп и да морају да играју мало јаче на тим позицијама у одбрани, верујем да ће радити неке ствари као Париз. На нама је да те ствари не понављамо, надам се да смо схватили неке ствари и да ћемо боље реаговати на притисак који ће пре свега имати Двејн Вашингтон и Стерлинг Браун – додао је Маринковић.
Партизан се налази на 14. месту на табели са три победе и три пораза, док је Хапоел првопласирани са учинком 5-1.