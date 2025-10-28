clear sky
15°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЦИЋ ЈЕ СЈАЈАН ИГРАЧ, МОРАЋЕМО ДА ГА ЗАУСТАВИМО: Капитен црно-белих: Да не понављамо грешке

28.10.2025. 14:07 14:08
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/bs

Кошаркаши Партизана гостоваће у среду од 19 часова Хапоелу у Софији у 7. колу Евролиге.

– Добра екипа, нова у Евролиги, показује да је с разлогом ту. Лидер на табели са сјајним ростером и надам се да ћемо приказати много бољу партију него против Париза – рекао је капитен Партизана Вања Маринковић на конференцији за медије.

Он је навео да су Мицић и Брајант два најбитнија кошаркаша Хапоела.

– Мицић је сјајан играч, то показује већ годинама уназад. Биће један од играча које морамо да зауставимо и да им не дамо толико слободе за креацију, њему и Брајанту – изјавио је капитен Партизана.

Црно-бели ће поново играти без Карлика Џонса и Шејка Милтона, а Маринковић је истакао да Партизан не треба да понавља грешке из утакмице против Париза.

– Сигурно су гледали меч против Париза, знају да нам је ту хендикеп и да морају да играју мало јаче на тим позицијама у одбрани, верујем да ће радити неке ствари као Париз. На нама је да те ствари не понављамо, надам се да смо схватили неке ствари и да ћемо боље реаговати на притисак који ће пре свега имати Двејн Вашингтон и Стерлинг Браун – додао је Маринковић.

Партизан се налази на 14. месту на табели са три победе и три пораза, док је Хапоел првопласирани са учинком 5-1.

кк партизан евролига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај