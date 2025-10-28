ПРИЛИКА ЗА МЛАЂЕ ИГРАЧЕ: Војводина у среду дочекује Врбашане у Купу
Термин за одигравање четвртфиналних утакмица Купа ФСС на теритирији ПФС Суботица је у среду, 29. октобра.
Међутим, неће се играти све четири утакмице. Окршај у Ловћенцу између Његоша и Сутјеске из Бачког Доброг Поља одложен је за 29. новембар, а у Келебији између Келебијаке шуме и Радничког 1905 из Бајмока за 30. новембар.
Значи, у предвиђеном термину у среду играће се само два утакмице и то у Бачком Градишту, где ће од 13,30 сати Војводина угостити српсколигаша ОФК Врбас и у Сенти, где ће истоимени клуб бити домаћин Бајши.
– Још не знамо каква је ситуација око Виновића, који је због искључења добио три утакмице неиграња, али не знамо да ће моћи да игра у куп утакмици, затим има повређених играча, као и неких који, пошто је радни дан, неће моћи да се одазову због обавеза на послу. Но, имамо бројан ростер, па ће неколико млађих играча добити прилику да играју и покажу колико су спремни. У сваком случају, не предајемо се, без обзира што је ривал у вишем степену такмичења. Надиграваћемо се, па ко буде успешнији наставља тамичење у купу – вели капитен Војводине Немања Јовић.
Треба имати на уму да Градиштанце у недељу чека тешка утакмица у оквиру 12. кола војвођанског „севера“ против Искре из Куцуре, па је на тренеру Душану Медићу да равноправно распореди терет на све расположиве играче.