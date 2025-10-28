clear sky
ОГЛАСИО СЕ ПАРТИЗАН ЗБОГ ИНЦИДЕНТА: Шесторици навијача забрањен улаз

28.10.2025. 12:42
спорт
Фото: КК Партизан

Кошаркашки клуб Партизан објавио је нове информације у вези са сукобима на утакмици против Париза у Београдској арени претходног петка.

Током евролигашког дуела десио се инцидент на трибинама међу навијачима црно-белих. 

КК Партизан Моцарт Бет је у сарадњи са надлежним органима утврдио идентитет шест виновника физичког инцидента на утакмици коју су црно-бели одиграли против Париза. Нико од лица није власник сезонске улазнице, али ће од стране редарске службе истима бити забрањен улазак у дворану. Такође, у складу са законом су поднесене и пријаве против идентификованих лица – навели су црно-бели на друштвеним мрежама. 

кк партизан навијачи
Спорт Кошарка
