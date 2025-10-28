ФУДБАЛСКИ ДЕРБИ НА КАРАЂОРЂУ: Војводина у четвртак дочекује Црвену звезду

Минулих година ни смер у супротном правцу није више реткост: Петровић, Савићевић, Вукановић, Лазар Николић, Ибрахим Мустафа, све су то играчи који су у Звезди играли и у шампионском саставу оставили запажене трагове. Сада су у дресу тима новосадског распореда беле и црвене. Додамо ли томе низу и то да је Вошин председник Драгољуб Збиљић пресрео Величковића на путу ка Звездиној адреси и усперио га пут „Карађорђа“, добићемо слику тима који ће се сутра супротставити освајачима дупле круне у српском фудбалу.

- Нико од играча које сте набројали не размишља где је раније био и шта је тамо радио - каже Вукан Савићевић. - Верујте ми на реч да свакој утакмици у дресу Војводине приступам исто, са 100 одсто сопствених могућности. Тако ће бити и сада. Ценимо ривала, али гледамо у своје двориште, са намером да ми будемо на потребном нивоу за дерби меч. Желимо да наставимо тамо где смо стали после максималног учинка у два претходна кола. Свесни смо да нас чека најтежи ривал у првенству Србије. Међутим, уз подршку навијача бићемо на највишем нивоу, уверени да можемо до резултата који желимо.

Шампионов реми без голова, на гостовању код Радничког у Нишу, многи Воши блиски суграђани видели су као основ веровању да је њихова екипа у кризи и да би Војводина могла максималном припремом, храброшћу и самопоуздањем коначно да стигне до победе у дербију.

- Као и свака друга екипа и Звезда има мане, а на нама је да их уочимо и на прави начин да их искористимо – рекао је Вошин везиста. - Њихов меч у Нишу, који сте поменули, јесмо анализирали, али очекујем да ово буде потпуно другачија утакмица. Основ успеху јесте да ми сведемо наше грешке на минимум, што захтева сваки дерби меч. Наравно, прекиди су увек моменти на којима је потребан максималан фокус, без обзира да ли је о офанзиви или дефанзиви реч. У сваком случају, у добром моменту очекујемо дерби, спремни за 90 минута борбе за сваку лопту.

Дерби на „Карађорђу“ почиње у четвртак у 18 часова. Пренос је на каналу Арена 1 премијум. На дан утакмице, од 15 часова, биће оторене благајне испод јужне и источне трибине стадиона.

Л. Бакмаз