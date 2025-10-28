ЖЕЛЕЗНИЧАР ПОБЕДИО ЈАВОР И ПЛАСИРАО СЕ У ОСМИНУ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Преокрет Панчеваца у Ивањици

Екипа из Панчева одлично је отворила меч и повела већ у 8. минуту поготком Стефана Цветковића, који је после дуплог паса са Јованом Милосављевићем ушао у шеснаестерац и прецизним ударцем савладао голмана Стевановића. Уследила је прилика за Николу Јовановића у 30. минуту, али су његови покушаји завршили без промене резултата. Само минут касније, домаћи су из контре поравнали преко Душана Пантелића, који је искористио додавање Матеје Зувића и погодио малу мрежу ударцем са 16 метара. Јавор је у 37. минуту дошао до преокрета – Пантелић је био сигуран извођач пенала који је досуђен након прекршаја Николе Зечевића у казненом простору Железничара. У 40. минуту статива је спасла Панчевце после ударца Анђелковића, док је на другој страни голман Стевановић одбранио снажан шут Јовановића. Ипак, у самом финишу првог полувремена Железничар је изједначио. Јанко Јевремовић је шутирао са дистанце, лопта је погодила једног одбрамбеног играча Јавора и завршила у мрежи домаћих – 2:2.

На старту другог полувремена истакао се голман Лукић одличном интервенцијом у 55. минуту, а само неколико тренутака касније Железничар је поново повео. Цветковић је упослио Јовановића, који је са десетак метара прецизно погодио даљи угао – 3:2. Јавор је у 71. минуту имао прилику преко Кајодеа, чији је ударац главом завршио поред гола. Панчевци су убрзо могли да повећају вођство, када је Главинић погодио стативу. У 84. минуту све дилеме отклонио је Јевремовић својим другим голом на утакмици. После неколико ефектних потеза и убачене лопте Дарија Гргића, Јевремовић је са десетак метара поставио коначних 4:2.

Фудбалери Војводине су обезбедили директан пласман у осмину финала Купа Србије, пошто је Младост ГАТ одустала од такмичења.

Сутра ће играти: Графичар - ТСЦ (13 часова), Земун - Раднички 1923 (13), Будућност Добановци - ОФК Београд (13), Нафтагас Елемир - Нови Пазар (13), Мокра Гора - Спартак (13), Борац 1926 - Чукарички (13), Трајал - Напредак (15.30) и Радник - ИМТ (16).

У четвртак ће играти: Дубочица - Младост (Л) (13), ОФК Вршац - Текстилац (13), Слобода Ужице - Раднички Ниш (15.30) и Вождовац - Јединство (УБ) (18). Одложено Словен - Црвена звезда.