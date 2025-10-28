ПОДРШКА ПЧЕЛАРИМА ИЗ ВРШАЧКОГ БУЏЕТА Четири милиона динара иде за кошнице

Одлуку о томе донеће одборници на седници Скупштине града на седници заказаној за четвртак, 30. октобар.

Право на коришћење подстицаја имају сва регистрована пољопривредна газдинства са вршачког подручја, која поседују најмање 10, а највише 200 регистрованих кошница. Они ће добити до 500 динара по кошници, а укупан износ не може прелазити 80 одсто вредности пријављене инвестиције са урачунатим ПДВ-ом. Средства ће се додељивати по јавном позиву.

Подстицаји ће се користити за набавку шећера и сировина за припрему сирупа, комерцијалних или рецептурних погача, регистрованих препарата за лечење Varroa spp. и других одобрених лекова, витаминско–минералних суплемената и адитива, као и потрошног материјала за зимску негу пчела.

- Пчеларство није само извор прихода за бројне наше суграђане, већ и важан фактор у очувању природе, пољопривредне производње и биодиверзитета - изјавила је градоначелница Драгана Митровић. - Због тешкоћа са којима су се пчелари последњих година суочавали и штете која је угрозила опстанак многих газдинстава, Град Вршац даје овај подстицај за опстанак пчелињих друштава.

Према подацима са терена, пчеларство је лане имало велике губитке због високих температура и неравномерних падавина, те великог угинућа пчела од преко 50 одсто пчелињих заједница. Циљ ове подршке је, оснаживање и припрема пчелињих друштава за предстојећу зиму. Према проценама, на територији Града Вршца данас се налази око 16.000 кошница, а новом мером биће обухваћена половина укупног броја.

- Средства су намењена не само великим, већ и малим пчеларима Верујемо да ће ова мера имати снажан позитиван ефекат и да ће пчелари осетити подршку свог града - изјавио је Слободан Јованов, члан Градског већа за пољопривреду.