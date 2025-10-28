clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОКИЋ СКРОМАН НАКОН ТРЕЋЕГ ТРИПЛ-ДАБЛА: Због Марија смо победили, још се уигравамо

28.10.2025. 10:10 10:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Abbie Parr

Кошаркаши Денвера победили су у Минеаполису екипу Минесоте 127:114.

Никола Јокић је на овој утакмици забележио трипл-дабл учинак са 25 поена, 19 скокова и 10 асистенција.

Јокић је постао тек трећи играч у историји НБА лиге који је на свакој од прве три утакмице у сезони забележио трипл-дабл учинак.

– Покушавамо да се навикнемо једни на друге, направили смо промене током лета и сада се уигравамо. Покушавамо и са формацијом у којој смо Јонас Валанчијунас и ја на терену заједно. Имамо много опција и мислим да можемо бити добри ове сезоне – рекао је Јокић после утакмице.

Српски кошаркаш је похвалио саиграча Џамала Марија, који је постигао 43 поена.

– Дошао је спреман на почетак припрема. Здрав је и у доброј форми, тако да је ово само продукт напорног рада. Агресиван је и знамо шта може да уради када је у ритму. Погодио је неке тешке шутеве у другој деоници и одржао нас у животу. Он је разлог због ког смо победили – додао је Јокић.

Денвер је у досадашњем делу у НБА лиги забележио две победе и пораз.

– У могућности смо да направимо много више акција, с обзиром на то да имамо играче различитог профила. Неко ће увек бити расположен и тада ћемо му дати лопту. Користимо сва могућа оружја која имамо у нападу – закључио је Јокић.

Никола Јокић нба денвер кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) КАКВЕ МАЈСТОРИЈЕ ЈОКИЋА: Џокер одушевио невероватним додавањима
спорт

(ВИДЕО) КАКВЕ МАЈСТОРИЈЕ ЈОКИЋА: Џокер одушевио невероватним додавањима

28.10.2025. 08:26 08:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЈОКИЋ ПОНОВО БЛИСТАО: Још једна историјска рола Сомборца, нови трипл-дабл
спорт

(ВИДЕО) ЈОКИЋ ПОНОВО БЛИСТАО: Још једна историјска рола Сомборца, нови трипл-дабл

28.10.2025. 07:52 10:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај