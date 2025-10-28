ЈОКИЋ СКРОМАН НАКОН ТРЕЋЕГ ТРИПЛ-ДАБЛА: Због Марија смо победили, још се уигравамо
Кошаркаши Денвера победили су у Минеаполису екипу Минесоте 127:114.
Никола Јокић је на овој утакмици забележио трипл-дабл учинак са 25 поена, 19 скокова и 10 асистенција.
Јокић је постао тек трећи играч у историји НБА лиге који је на свакој од прве три утакмице у сезони забележио трипл-дабл учинак.
– Покушавамо да се навикнемо једни на друге, направили смо промене током лета и сада се уигравамо. Покушавамо и са формацијом у којој смо Јонас Валанчијунас и ја на терену заједно. Имамо много опција и мислим да можемо бити добри ове сезоне – рекао је Јокић после утакмице.
Српски кошаркаш је похвалио саиграча Џамала Марија, који је постигао 43 поена.
– Дошао је спреман на почетак припрема. Здрав је и у доброј форми, тако да је ово само продукт напорног рада. Агресиван је и знамо шта може да уради када је у ритму. Погодио је неке тешке шутеве у другој деоници и одржао нас у животу. Он је разлог због ког смо победили – додао је Јокић.
Денвер је у досадашњем делу у НБА лиги забележио две победе и пораз.
– У могућности смо да направимо много више акција, с обзиром на то да имамо играче различитог профила. Неко ће увек бити расположен и тада ћемо му дати лопту. Користимо сва могућа оружја која имамо у нападу – закључио је Јокић.