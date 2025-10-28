clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА ГРОБ МИКЕ АНТИЋА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „АНТИЋЕВИ ДАНИ" Делегација Града Новог Сада одала почаст великом песнику, новинару и публицисти

28.10.2025. 11:56 12:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
град
Фото: град Нови Сад

У оквиру манифестације „Антићеви дани“, посвећене сећању на песника, новинара, публицисту и филмског ствараоца Мирослава Мику Антића, данас је делегација Града Новог Сада положила цвеће на његов гроб на Градском гробљу.

Делегацију су чинили Маја Черемиџић Шаиновић, чланица Градског већа за културу, Ђула Киш председник Савета за културу и информисање Скупштине Града Новог Сада, као и Сунчица Марковић, помоћница директора Културног центра Новог Сада.

– Кроз Микине стихове и данас чујемо његов глас који нас подсећа да волимо свој град и људе који га чине. Прошло је 39 година откако Мика није са нама, али његови стихови живе једнако снажно и једнако блиско свакоме ко их прочита. Микини стихови чувају успомену на оно што је Нови Сад био и откривају каквом граду тежимо. Његове песме нас подсећају да љубав према граду није само осећање, већ завет да волимо, да градимо и да сањамо. Нови Сад кроз Микину поезију, остаје град који памти и који воли - истакла је Маја Черемиџић Шаиновић.

нови сад
Фото: Град Нови Сад

Манифестација „Антићеви дани“ одржава се од 24. до 29. октобра 2025. године, под слоганом „Тако сам једном летео...”.  Детаљан програм манифестације доступан је на сајту Културног центра Новог Сада: https://www.kcns.org.rs/vest/osamnaesti-anticevi-dani/.

 

Нови Сад мика антић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај