ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА ГРОБ МИКЕ АНТИЋА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „АНТИЋЕВИ ДАНИ" Делегација Града Новог Сада одала почаст великом песнику, новинару и публицисти
У оквиру манифестације „Антићеви дани“, посвећене сећању на песника, новинара, публицисту и филмског ствараоца Мирослава Мику Антића, данас је делегација Града Новог Сада положила цвеће на његов гроб на Градском гробљу.
Делегацију су чинили Маја Черемиџић Шаиновић, чланица Градског већа за културу, Ђула Киш председник Савета за културу и информисање Скупштине Града Новог Сада, као и Сунчица Марковић, помоћница директора Културног центра Новог Сада.
– Кроз Микине стихове и данас чујемо његов глас који нас подсећа да волимо свој град и људе који га чине. Прошло је 39 година откако Мика није са нама, али његови стихови живе једнако снажно и једнако блиско свакоме ко их прочита. Микини стихови чувају успомену на оно што је Нови Сад био и откривају каквом граду тежимо. Његове песме нас подсећају да љубав према граду није само осећање, већ завет да волимо, да градимо и да сањамо. Нови Сад кроз Микину поезију, остаје град који памти и који воли - истакла је Маја Черемиџић Шаиновић.
Манифестација „Антићеви дани“ одржава се од 24. до 29. октобра 2025. године, под слоганом „Тако сам једном летео...”. Детаљан програм манифестације доступан је на сајту Културног центра Новог Сада: https://www.kcns.org.rs/vest/osamnaesti-anticevi-dani/.