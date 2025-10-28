РОЏЕРС ДАО ОТКАЗ У СЕЛТИКУ: Тражи се замена у тиму из Глазгова
28.10.2025. 11:29 11:32
Брендан Роџерс није више менаџер Селтика, саопштио је фудбалски клуб из Глазгова.
У саопштењу се наводи да су челници Селтика прихватили Роџерсову оставку.
Роџерс (52) је поднео оставку након пораза од Хартса (1:3) у деветом колу шкотске Премијер лиге. Клуб из Глазгова се тренутно налази на другом месту на табели са 17 бодова.
Селтик је саопштио да ће први тим до ангажовања новог менаџера водити Мартин О'Нил и Шон Мелони.