БРИГА ЗА СТАРЕ И ТЕШКО ПОКРЕТНЕ Приступачније социјалне услуге у Сечњу
Кроз пројекат “Приступачнији и одговорнији систем социјалних услуга у Сечњу” оснажен је један од најважнијих сегмената социјалне заштите, а то је брига о старијим и тешко покретним особама у њиховом дому, тамо где се осећају најсигурније и најдостојанственије, изјавио је директор Центра за социјални рад општине Сечањ Ђуро Ђурић.
Он је на завршној конференцији пројекта који су од октобра 2024. до новембра 2025. године, уз финансијску подршку Европске уније, реализовали Општина Сечањ и Центар за социјални рад, истакао значај међуинституционалне сарадње.
Менаџерка пројекта Николина Пупавац је казала да је пројекат настао као одговор на јасно уочену потребу за прилагођавањем система социјалне заштите савременим демографским променама, пре свега све старијој популацији.
-Верујемо да смо овим начинили значајан корак ка изградњи одговорнијег, доступнијег и хуманијег система социјалне заштите, оног у коме ће сваки грађанин имати подршку која му је заиста потребна - рекла је Пупавац.
Према речима председнице Скупштине општине Сечањ Драгане Мартон, локална самоуправа је овим пројектом направила важан корак ка социјалној инкулзији, доступнијим услугама и хуманијем животу за најосетљивије чланове заједнице.
Током реализације пројекта је купљено возило за тешко покретне особе које остаје на располагању Центру за социјални рад Сечањ, а такође је набављено и пет електричних бицикала за геронтодомаћице, десет таблет уређаја, униформе и опрема за рад геронтодомаћица. Израђена је и Стратегија социјалне заштите општине Сечањ за период од 2025. до 2030. године, као и специјализовани софтвер који унапређује комуникацију и организацију у оквиру социјалних услуга.
Средства за реализацију пројекта, вредног 93.009 евра, обезбеђена су из програма “Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу”, који финансира Европска унија у оквиру ИПА 2020. За реализацију програма било је надлежно Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина била имплементациони партнер.