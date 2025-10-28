ЗБОГ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ И ХАВАРИЈЕ Без воде делови Сремских Карловаца и Петроварадина
28.10.2025. 07:42 07:54
Због планираних радова Електродистрибуције Нови Сад, без воде ће од 8.30 до 13.30 сати бити улице Матошева, Андреја Волног и Ивана Филиповића у Сремским Карловцима.
Због радова на санцији хаварије у Петроварадину без воде ће до 15 сати бити Каменички пут, Рибњак и Петроварадинска тврђава.
НАПОМЕНА: Цистерна са пијаћом водом постављена је испред РТВ.
Постоји могућност да ће у току радова, уколико за тим буде потребе, блокада водоводне мреже бити продужена и проширена.