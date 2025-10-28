ЗГРАДА ИЗ 1950-их ДОБИЈА НОВО ЛИЦЕ Фасада ЖТП-а на Тргу галерија под рестаураторским надзором
Обнова зграде ЖТП-а на углу Улице Васе Стајића и Трга галерија ускоро би требало да почне и трајаће 120 календарских дана.
Припреме су у току и на делу фасаде на Тргу галерија већ су постављене скеле, као и саобраћајни знак за радове. Око тог троспратног објекта Железнице Србије већ неко време налази се трака, на коју је окачено упозорење пролазницима да пређу на другу страну улице, због оштећења фасаде.
Санација фасаде на управној згради коштаће готово 33 милиона динара, с ПДВ-ом. Тај посао Инфраструктура железнице Србије поверила је, у поступку јавне набавке, фирмама „Симбо градња“ и „Архиком”, с којима је у августу закључен уговор.
„Предмет извођења радова је санација фасаде на управној згради Секције ЗОП Нови Сад, спратности Су+П+3 и Су+П+3+Пк, која се налази под заштитом као културно добро. Локација седишта Инфраструктура железнице Србије у Улици Васе Стајића, захваљујући свом положају у центру града и близини кључних саобраћајних чворишта, представља стратешки важну тачку у административној мрежи железничког система, уз могућности даљег унапређења функционалности и енергетске одрживости објекта. Зграда је изграђена између 1950-их и 1970-их година и налази се под заштитом као културно добро. Радови се односе на санацију спољашњих елемената, при чему је посебан акценат стављен на очување аутентичног изгледа фасаде, столарије и осталих фасадних елемената”, објашњено је у техничкој спецификација радова објављеној на Порталу јавних набавки.
Имајући у виду да је реч о заштићеној грађевини, одабрани извођачи морају испоштовати конзерваторске услове и препоруке надлежног Завода за заштиту споменика културе. Фасадни зидови су изведени од опеке или бетонских блокова, што је уобичајено за ту врсту зграда.
„На спољним зидовима приметна је завршна обрада грубим, рељефним малтером, вероватно цементно-вапненим, који има храпаву текстуру. Овај тип фасадног малтера пружа основну заштиту од атмосферских утицаја, али је током времена постао склон пуцању и љуштењу, што је видљиво на горњем делу фасаде, где су се појавила оштећења и делимично отпадање слоја малтера, а што прети повређивању пролазника у том делу улице. Боја фасаде је у топлим, земљаним тоновима, што је карактеристично за период у ком је објекат изграђен. Међутим, боја је избледела услед дуготрајне изложености сунцу и атмосфералијама, те је постала неуједначена на одређеним местима”, наведено је у тендерској документацији Инфраструктуре железнице Србије.