ВОШИНИ КЛИНЦИ: Кадети славили у Лучанима за врх табеле, пионири наставили доминацију
Протеклог викенда играло је седам селекција млађих категорија ФК Војводина уз учинак четири победе, два ремија и једног пораза.
Oмладинска лига Србије
Младост (Лучани) – Војводина 0:0
Омладинци Војводине ремизирали су у гостима са екипом Младости из Лучана резултатом 0:0 у 12. колу Омладинске лиге Србије.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Стојановић, Крајцар, Топић, Боровина, Перановић, Божичић, Кравић, Скорупан, Станишић, Ивановић. У игру са клупе ушли су: Николић и Миловановић.
У следећeм колу омладинци дочекују Црвену звезду. Војводина је шеста на табели (6-1-5).
Кадетска лига Србије
Младост (Лучани) – Војводина 0:1 (0:0)
Кадети Војводине победили су у гостима екипу Младости из Лучана резултатом 1:0 у 12. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелац за Војводину био је Митровић у 70. минуту (а.г.).
Војводина је наступила у следећем саставу: Бањац, Буквић, Траиловић, Андријашевић, Јовић, Пејовић, Кљајић, Дракулић-Незири, Зорица, Давидов, Чејовић. У игру са клупе ушли су: Делибашић, Караица, Жарковић.
У следећем колу кадети дочекују Црвену звезду.
Вошини клинци – РФК Графичар 2 : 4 (1 : 1)
Друга кадетска селекција Вошини клинци изгубили су као домаћини од екипе Графичара резултатом 2:4 у 12. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су Лопичић у 36. и Шкаво Страхиња у 86. минуту.
Вошини клинци су наступили у следећем саставу: Бјелац, Баљак, Цветковић, Цупара, Павловић Драган, Илић, Лопичић, Вјештица, Николић Угљеша, Павловић Стефан, Милошевић. У игру са клупе ушли су: Калуђеровић, Шкаво Страхиња, Јеличић, Петровски, Николић Огљен, Дедеић.
У следећем колу Вошини клинци гостују Реалу у Нишу.
Војводина је лидер на табели (9-1-2), а Вошини клинци су на 14. месту (3-0-9).
Oмладинска лига Војводине
Војводина – ФК Дерби 2015 3:3 (0:2)
Млађи омладинци Војводине ремизирали су као домаћини са екипом Дерби 2015 резултатом 3:3 у 10. колу Омладинске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су: Асанов у 48. и 76. и Јанковић у 50. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Ристић, Ђермановић, Мијатов, Радосављевић, Јанковић, Мајсторовић, Косић, Асанов, Матић, Малешевић. У игру са клупе ушли су: Парезановић, Миловановић, Влаховић, Пантелин.
У следећем колу млађи омладинци гостују Словену у Руми. Војводина је шеста на табели (5-2-3).
Кадетска лига Војводине
Војводина – ФК Дерби 2015 2:1 (1:1)
Млађи кадети Војводине победили су као домаћини екипу Дерби 2015 резултатом 2:1 у 10. колу Кадетске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су; Михаиловић у 2. и Шарац у 86. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Французевић, Тривић, Лазаров, Аничић, Томишић, Живановић, Петровић, Костић, Сапсић, Малинић, Михаиловић. У игру са клупе ушли су: Марјановић, Шарац, Табак, Пешић, Жарковић, Симић.
У следећем колу млађи кадети гостују Словену у Руми. Војводина је 10. на табели (3-1-6).
Пионирска лига Војводине
ФК Дерби 2015 – Војводина 1:5 (1:0)
Пионири Војводине победили су у гостима екипу Дерби 2015 резултатом 5:1 у 10. колу Пионирске лиге Војводине, група Север.
Стрелци за Војводину били су: Видовић у 18. 46. и 72. Станојчић у 57. и Лерин у 77. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Стојановић, Тепавчевић, Симић, Кухајда, Бељкаш, Мијатов, Радовић, Станојчић, Владић, Павићевић, Воргучин. У игру са клупе ушли су: Сантрач, Прелић, Леринц, Шљукић, Видовић.
У следећем колу пионири Војводине дочекују Кабел.
Вошини клинци – Раванград 2018 4:0 (1:0)
Друга пионирска екипа Вошини клинци победили су као домаћини Раванград 2018 резултатом 4:0 у 10. колу Пионирске лиге Војводине, група Север.
Стрелци за Вошине клинце били су: Котарлић у 10. Трвуновић у 47. и Радошевић у 49. и 67. минуту.
Вошини клинци су наступила у следећем саставу: Бомештар, Теодоровић, Радуловић, Зувић, Косовац, Малеш, Вучај, Батак, Котарлић, Молдовановић, Радојевић. У игру са клупе ушли су: Поповић, Мијатов, Калинић, Ракас, Трвуновић, Радошевић, Крсмановић.
У следећем колу Вошини клинци гостују ОФК Врбас.
Војводина је прва на табели са свих 10 победа, а Вошини клинци су пети (6-1-3).