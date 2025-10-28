clear sky
ВОШИНИ КЛИНЦИ: Кадети славили у Лучанима за врх табеле, пионири наставили доминацију

28.10.2025. 08:13 08:16
Фото: ФК Војводина

Протеклог викенда играло је седам селекција млађих категорија ФК Војводина уз учинак четири победе, два ремија и једног пораза.

Oмладинска лига Србије

Младост (Лучани) – Војводина 0:0

Омладинци Војводине ремизирали су у гостима са екипом Младости из Лучана резултатом 0:0 у 12. колу Омладинске лиге Србије.

Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Стојановић, Крајцар, Топић, Боровина, Перановић, Божичић, Кравић, Скорупан, Станишић, Ивановић. У игру са клупе ушли су: Николић и Миловановић.

У следећeм колу омладинци дочекују Црвену звезду. Војводина је шеста на табели (6-1-5).

Кадетска лига Србије

Младост (Лучани) – Војводина  0:1 (0:0) 

Кадети Војводине победили су у гостима екипу Младости из Лучана резултатом 1:0 у 12. колу Кадетске лиге Србије.

Стрелац за  Војводину био је Митровић у 70. минуту (а.г.).

Војводина је наступила у следећем саставу: Бањац, Буквић, Траиловић, Андријашевић, Јовић, Пејовић, Кљајић, Дракулић-Незири, Зорица, Давидов, Чејовић. У игру са клупе ушли су: Делибашић, Караица, Жарковић.

У следећем колу кадети дочекују Црвену звезду.

Вошини клинци – РФК Графичар   2 : 4 (1 : 1)

Друга кадетска селекција Вошини клинци изгубили су као домаћини од екипе Графичара резултатом 2:4 у 12. колу Кадетске лиге Србије.

Стрелци за Војводину  били су Лопичић у 36. и Шкаво Страхиња у 86. минуту.

Вошини клинци  су наступили у следећем саставу: Бјелац, Баљак, Цветковић, Цупара, Павловић Драган, Илић, Лопичић, Вјештица, Николић Угљеша, Павловић Стефан, Милошевић. У игру са клупе ушли су: Калуђеровић, Шкаво Страхиња, Јеличић, Петровски, Николић Огљен, Дедеић.

У следећем колу Вошини клинци гостују Реалу у Нишу.

Војводина је лидер на табели (9-1-2), а Вошини клинци су на 14. месту (3-0-9).

Oмладинска лига Војводине

Војводина – ФК Дерби 2015   3:3 (0:2)

Млађи омладинци Војводине ремизирали су као домаћини са екипом Дерби 2015 резултатом 3:3 у 10. колу Омладинске лиге Војводине.

Стрелци за Војводину  били су: Асанов у 48. и 76. и Јанковић у 50. минуту.

Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Ристић, Ђермановић, Мијатов, Радосављевић, Јанковић, Мајсторовић, Косић, Асанов, Матић,  Малешевић. У игру са клупе ушли су: Парезановић, Миловановић, Влаховић, Пантелин.

У следећем колу млађи омладинци гостују Словену у Руми. Војводина је шеста на табели (5-2-3). 

Кадетска лига Војводине

Војводина – ФК Дерби 2015   2:1 (1:1)

Млађи кадети Војводине победили су као домаћини екипу Дерби 2015 резултатом 2:1 у 10. колу Кадетске лиге Војводине.

Стрелци за Војводину  били су; Михаиловић у 2. и Шарац у 86. минуту.

Војводина је наступила у следећем саставу: Французевић, Тривић,  Лазаров, Аничић, Томишић, Живановић, Петровић, Костић, Сапсић, Малинић, Михаиловић. У игру са клупе ушли су: Марјановић, Шарац, Табак, Пешић, Жарковић, Симић.

У следећем колу млађи кадети гостују Словену у Руми. Војводина је 10. на табели (3-1-6). 

Пионирска лига Војводине

ФК Дерби 2015 – Војводина 1:5 (1:0)

Пионири Војводине победили су у гостима екипу Дерби 2015 резултатом 5:1 у 10. колу Пионирске лиге Војводине, група Север.

Стрелци  за  Војводину били су: Видовић у 18. 46. и 72. Станојчић у 57. и Лерин у 77. минуту.

Војводина је наступила у следећем саставу: Стојановић, Тепавчевић, Симић, Кухајда, Бељкаш, Мијатов, Радовић, Станојчић, Владић, Павићевић, Воргучин. У игру са клупе ушли су: Сантрач, Прелић, Леринц, Шљукић, Видовић.

У следећем колу пионири Војводине дочекују Кабел.

Вошини клинци – Раванград 2018  4:0 (1:0)

Друга пионирска екипа Вошини клинци победили су као домаћини Раванград 2018 резултатом 4:0 у 10. колу Пионирске лиге Војводине, група Север.

Стрелци за Вошине клинце били су: Котарлић у 10. Трвуновић у 47. и Радошевић у 49. и 67. минуту.

Вошини клинци су наступила у следећем саставу: Бомештар, Теодоровић, Радуловић, Зувић, Косовац, Малеш, Вучај, Батак, Котарлић, Молдовановић, Радојевић. У игру са клупе ушли су: Поповић, Мијатов, Калинић, Ракас, Трвуновић, Радошевић, Крсмановић.

У следећем колу Вошини клинци гостују ОФК Врбас. 

Војводина је прва на табели са свих 10 победа, а Вошини клинци су пети (6-1-3). 

