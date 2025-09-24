ЗНАЧИ СВАКИ САВЕТ ГОЈКА КАЧАРА: Вошин бисер Лазар Перановић зна пут до првог тима
Омладинци Војводине, које предводи Гојко Качар, налазе се на другом месту на табели Омладинске лиге Србије после седам одиграних мечева.
Изабраници Гојка Качара везали су три тријумфа – и сви носе потпис Лазара Перановића (17). По гол на свакој од те три утакмице трасирао је пут Воши до победа и уједно показао велики потенцијал младог офанзивног фудбалера.
– Генерално сам задовољан како смо започели сезону. Тренутно смо на другој позицији, а екипа одлично функционише, што је најважније ако желимо да наставимо у овом ритму. Било је и добрих и лоших тренутака, али најбитније је да учимо из сваке утакмице и да растемо као тим – започиње разговор Перановић.
Четири гола, три асистенције… Учинак за седам кола – одличан, а делује да ће бити још бољи.
– За мене је сезона изузетно добро почела. Голови и асистенције су награда за напоран рад, али, наравно, увек има простора за напредак. Сезона је дуга, битно је да наставим у овом ритму и не желим да станем овде. Циљ ми је да останем константан.
Овакве бројке и игре сигурно значе и корак ближе улози у првом тиму.
– То зависи од тренера и ситуације у екипи. Мој посао је да радим, тренирам и чекам своју шансу. Мислим да, ако овако наставим, нема сумње да могу да се наметнем шефу Мирославу Тањги. А када дође време за моју прилику, сигуран сам да ћу је искористити на прави начин.
Цела генерација младих фудбалера има ту част да учи од Гојка Качара, бившег репрезентативца и играча са огромним искуством.
– Много ми значи што имам прилику да учим од тренера Гојка Качара. Његова посвећеност, знање и искуство чине да сваки тренинг буде на врхунском нивоу, а то се касније преноси и на утакмице. За мене је привилегија да радим с њим. Наравно, много ми значи свака његова сугестија. Волим када ми прича о својој каријери и свему кроз шта је прошао. Пролазим кроз оно што је и он пролазио – и он је, као и ја, био дете Војводине, и волео бих да наставим његовим стопама.
Лазар је готово деценију део Вошине породице, уз клуб је одрастао, упијајући сваки потез са терена посебно једног играча…
– У Војводину сам стигао 2016. године. У то време је за први тим, са само 16 година, дебитовао Михајло Нешковић. Играмо на истој позицији и угледао сам се на њега. Одувек сам сањао да и ја, као и он, након што прођем целу Вошину омладинску школу заиграм за први тим.
Можда и најважнији фактор за успех у спорту јесте – подршка најближих.
– Највећу подршку имам од своје породице. Прате ме од првог дана, били су уз мене и у тешким и у лепим тренуцима. Они су ми најважнији ослонац. Њихова вера у мене и подршка гурају ме да сваког дана будем бољи.
Мото којим се води – кристално је јасан.
– Рад и дисциплина се увек исплате, а труд никад не остаје непримећен. Стално гледам да будем бољи него што сам био јуче, и верујем да је сваки дан нова прилика за доказивање – закључује Лазар Перановић.