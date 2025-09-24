КОШАРКА ДОНЕЛА ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ОВЕ ГОДИНЕ - Човић: Једини смо колективни спорт ком је то успело
За вицешампионе света у баскету 3x3 приређен пријем у Кошаркашком савезу Србије.
Председник Кошаркашког савеза Србије (КСС) Небојша Човић изјавио је да је репрезентација освајањем сребрне медаље на Светском првенству у Кини за играче до 23 године остварила сјајан резултат.
Баскеташи Србије су у недељу освојили сребро на СП у кинеском Шонгану, пошто су у финалу поражени од Литваније резултатом 19:14.
Човић је на пријему у КСС честитао баскеташима Србије освајање сребрне медаље на СП.
– Ово је друга сребрна медаља која је освојена у овој конкуренцији, последња је била 2022. године. Овај резултат је производ улагања и лиге која је успостављена, ми смо направили лигу и ретка смо земља која то има. Све што је ново наилази на отпоре, као Савез смо се потрудили да екипа и стручни штаб имају најбоље могуће услове. Резултат је сјајан, кошарка је као спорт ове године донела четири медаље. Три су донели 3x3 баскеташи и имамо злато кадетске У16 репрезентације. Једини смо колективни спорт који је донео четири медаље. Наставићемо да радимо на развоју 3x3 баскета, како у мушкој, тако и женској селекцији – рекао је Човић на конференцији за медије.
Председник КСС је најавио новчане награде за српске баскеташе.
– Цела делегација ће имати надокнаду за овај успех, свако ће добити по 1.000 евра у динарској противвредности, јер од Републике немају ништа, за разлику од сениора. Та 2028. година ће брзо доћи и желим да на Олимпијским играма направимо добар резултат – рекао је Човић.
Селектор мушке репрезентације Србије у баскету 3x3 за играче до 23 године Ненад Карановић изјавио је да је тим направио велики успех на СП.
– Савез је препознао да нас пошаље на Лигу нација без које се не бисмо квалификовали на СП. Од почетка до краја смо на прави начин представљали Србију. Турнир је био јак, ми смо као 15. носилац завршили као други. Први баскет смо изгубили у групи и онда нам је свака утакмица до краја била пресудна. Друго место је озбиљан успех, иако остаје жал, али још важнија је будућност коју очигледно имамо у овом спорту – истакао је Карановић.
За Србију су на СП у Кини играли Милош Цвркота, Марко Ђорђевић, Лазар Ковачевић и Вук Вукићевић.
– Ово је био први пут за нас да носимо дрес репрезентације Србије, а за то живимо и зато смо почели да се бавимо спортом. То је неприкосновен осећај и то нам је дало посебну енергију да идемо из меча у меч све јаче и јаче. Није се завршило како смо планирали, али смо спремни да ово сребро променимо у злато што пре – рекао је Цвркота.