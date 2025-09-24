(ФОТО) ГОРЕЛО НА НОВОМ НАСЕЉУ Запалила се радна машина на путу, саобраћај заустављен
24.09.2025. 15:39 15:41
На новосадском Новом насељу данас око 14 часова догодио се несвакидашњи пожар на путу који води од Детелинаре ка Ветернику.
Наиме, на Булевару војводе Степе радна машина која се налази на теретном камиону изненада се запалила.
Букнуо је велики пожар, а како се може видети на фотографијама Инстаграм странице 192_рс повређених није било.
Не зна се шта је узрок пожара, а на другој фотографији се види да је ватра ипак угашена и да човек за којег се претпоставља да је возач, стоји поред возила са телефоном руци.
Полицијска истрага ће утврди шта се заиста догодило на возилу.