(ФОТО) ГОРЕЛО НА НОВОМ НАСЕЉУ Запалила се радна машина на путу, саобраћај заустављен

24.09.2025. 15:39 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_rs
Фото: Youtube Prinscreen/ Euronews Serbia/ Pixabay

На новосадском Новом насељу данас око 14 часова догодио се несвакидашњи пожар на путу који води од Детелинаре ка Ветернику.

Наиме, на Булевару војводе Степе радна машина која се налази на теретном камиону изненада се запалила.

Букнуо је велики пожар, а како се може видети на фотографијама Инстаграм странице 192_рс повређених није било.

Не зна се шта је узрок пожара, а на другој фотографији се види да је ватра ипак угашена и да човек за којег се претпоставља да је возач, стоји поред возила са телефоном руци.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Полицијска истрага ће утврди шта се заиста догодило на возилу.   

пожар ново насеље
Нови Сад
