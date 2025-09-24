(ФОТО) ОТВОРЕН 56. ЛОРИСТ Пред посетиоцима велика изложба паса, из кухиње „Војводина шуме“ сервираће се специјалитети од дивљачи! Председници Покрајинске владе Гојковић посебно признање
Међународни сајам лова и риболова, 56. по реду, отворен је свечано на Новосадском сајму, његовој матичној кући која деценијама привлачи велики број посетилаца и излагача.
Министарка Сара Павков, представница Владе на Сајму лова и риболова, навела је да је овај сајам добра прилика да се истакне колико је важна улога свих институција, организација, стручњака и грађана, са циљем да се сачувају природна богатства Србије.
-Лов и риболов су део нашег народног наслеђа и идентитета. Ове области захтевају посебну пажњу, одговорност и знање. У области у којој се бавим, ловци и риболовци су значајни, њихова улога на терену је важна. Њихова љубав према природи чини их незамењивим савезницима у заштити животне средине. Србија се може похвалити присуством три крупне звери- медведа, вука и риса. Министарство је донело план управљања популацијом медведа, чиме смо начили значајн корак у научно заснованом управљању овом популацијом. Тренутно смо и у подухвату израде плана за управљањем популације вука и риса- рекла је министарка и додала да ће ови документи ускоро бити доступни јавности.
Она је искористила прилику и позвала ловце и риболовце да прате јавне конкурсе Министарства за заштиту животне средине.
-Мора постојати строга заштита биофонда. Наставићемо са очувањем наших река и врста које их настањују- навела је Павков.
Нова мера Покрајинске владе- реконструкције ловачких домова широм АП Војводине
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић нагласила је да Лорист важан за размену искуства у новој технологији и методама.
-У 2025. години више од 100 милиона динара Покрајинска влада уложила је за куповину опреме и живе дивљачи. Увели смо и нову меру, а то је опремање, реконструкција и адаптација многих ловачких домова на територији АП Војводине и за то је опредељено 80 милиона динара, а све у циљу ловачког туризма. Од бројки је важније задовољство посетилаца и људи који долазе из иностранства- подвукла је Гојковић.
У руке председнице Покрајинске владе отишло је посебно признање за вишедеценијски допринос у раду и развоју Новосадског сајма, статуа која је дело вајара Јована Солдатовића.
Повратак природи
Директор Новосадског сајма, Слободан Цветковић, захвалио се председници владе и министарки заштите животне средине, као и другим званицама.
-На сајму су садржаји где ће најмлађи моћи да се упознају са трофејима и ескпонатима у пуној величини. На неки начин смо се кроз урбани живот дисконектовали од природе, али ето прилике да се на овај начин њој опет вратимо. Ту је и екологија која нас учи како да се понашамо. Биће и велика изложба паса, а из кухиње „Војводина шума“ биће сервирани специјалитети од дивљачи- навео је директор Сајма.